Новый ведущий "Пусть говорят" ответил на претензии

Бывший ведущий новостей, а теперь лицо ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов поделился впечатлениями после своего дебюта в новой роли. Шоумен признался, что для него это "необычно", а также ответил на критику и претензии к нему людей, которым его новое занятие не принесло удовольствия.

Сегодня утром, 21 августа, Дмитрий Борисов стал гостем программы "Доброе утро", где рассказал о своей новой работе. "Необычно, но это же всегда вызов. Каждая необычная роль, которая нам выпадает, это же такой опыт. Любой опыт полезен", – цитирует "Газета.ру" Борисова. При этом Дмитрий заявил, что пока не ощущает груза свалившейся на него популярности из-за кадровых перестановок на канале.

"Безумная популярность, к счастью, сейчас никак не ощущается, потому что некогда. У нас постоянно записи, эфиры, работы столько, что невозможно подумать вот об этом. Тем более, слушайте, я в телевизоре 12 лет. Я думаю, что сильно ничего не изменится", – выразил мнение ведущий.

Борисов ответил на критику, которую в его адрес ранее высказали некоторые участники и зрители "Пусть говорят". Мол, Дмитрий со своей интеллигентной внешностью выглядит неубедительно в роли рулевого одной из самых скандальных передач отечественного телевидения. По словам самого Борисова, у него сейчас все получается, при этом он прислушивается только к мнению важных для него людей.

Публикация от Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) Май 24 2017 в 9:28 PDT

"Я привык обращать внимание на мнения тех, кто мне небезразличен и на кого мне хочется равняться, ориентироваться. Небезразличные люди говорят, что им понравилось, это здорово, это такая поддержка. Кроме того, Первый канал – это такая большая команда, семья. И такого количества приятных, хороших слов поддержки, которые я слышу от коллег, я еще не слышал", – заявил шоумен.

Дмитрий сравнил работу в ток-шоу с работой над новостями. "Наконец-то мне есть с кем поговорить в студии. Потому что всегда обращаешься к зрителям, которых, конечно, ты чувствуешь, любишь, понимаешь, что они там есть, но сейчас здорово, что в студии кроме меня есть большое количество живых людей, с которыми есть что обсудить, о чем поговорить", – объяснил разницу Борисов. При этом Дмитрий дал понять, что пока не вернется в кресло ведущего новостей, поскольку ему необходимо хоть немного свободного времени.