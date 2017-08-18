Борисов разочаровал в роли ведущего "Пусть говорят"

Участники телешоу "Пусть говорят" поделились первыми впечатлениями о сменившем Андрея Малахова новом ведущем Дмитрии Борисове. Они подвергли жесткой критике его работу.

Бывшая родственница Ирины Аллегровой Галина Капуста до сих пор не может отойти от съемок первого выпуска программы, посвященного недавно вышедшему из тюрьмы экс-супругу певицы Игорю Капусте. У Галины к Борисову целый список претензий.

Мужчина мечтает встретиться с бывшей знаменитой женой. Ведущий и должен был организовать их встречу. Однако "шальная императрица" на съемки не пришла.

"Дмитрий задавал одни и те же вопросы… разговор был об одном и том же", – цитирует Галину Sobesednik.ru. "Нас постоянно заставляли просить прощения у Аллегровой. Я не выдержала, говорю: "Давайте до конца программы будем просить!", – возмутилась сестра Игоря.

По словам женщины, съемки шоу сильно задержались. А все из-за того, что Борисов не торопился выходить к зрителям. "Нас продержали с половины восьмого вечера почти до двух ночи, только потом началась съемка. Шесть часов просидели!", – жалуется участница программы.

По ее словам, задержку съемок объяснили тем, что ведущий готовится. Галина считает такое поведение Дмитрия Борисова не нормальным. "Брату стало плохо – у него же серьезная болезнь легких. Мы вернулись с Игорем в таком шоке!", – продолжает она.

Недовольна Капуста и выбором экспертов для первого выпуска. "А кого позвали в качестве экспертов? Копенкину, которая прикинулась миллионершей в свое время и женила на себе Шаляпина!", – негодует Галина.

Самой Копенкиной новый ведущий "Пусть говорят" понравился. Лариса верит, что он сможет достойно заменить Малахова. "Диме сложно выходить на сцену после такого мэтра. Но по нему не было видно, что он волновался. Переживал, конечно", – рассказала эксперт программы.