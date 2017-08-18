Борисов разочаровал в роли ведущего "Пусть говорят"

Эксклюзив Особое мнение Интервью Программу Малахова отдают Меньшовой Шубская и Овечкин в трауре из-за Глаголевой

Выбор читателей

Умерла Вера Глаголева
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Корчевников убит из-за Малахова
Малахов ушел с Первого канала из мести
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
Лера Кудрявцева переживает кризис в отношениях
партнеры
Пятница 18 августа
Лента новостей
14:37
Что ела Одри Хепберн для сохранения стройности
14:34
Россия готова к новой войне с Западом
13:57
В Тамбове зэк пытался сбежать из колонии с помощью усов
13:46
Раскрыта главная загадка мультфильма "Король лев"
13:45
Олимпийская чемпионка сбежала из дома из-за насилия
13:44
15 лучших цитат Робби Уильямса
13:41
Литва нервничает из-за решения Путина
13:22
Шепелев умер от сердечного приступа
13:10
Пожилая жена рассказала об очень спокойных ночах с Макроном
12:55
Назван главный подозреваемый по делу о теракте в Барселоне
12:51
Cамые дешевые образовательные туры за рубеж
12:46
Где найти достойного мужчину для серьезных отношений
12:35
Рак победили с помощью витамина
12:17
В Испании раскрыли ячейку террористов
12:03
В Таиланде в аварии погибли двое россиян
12:02
Как правильно выбрать мороженое
11:50
Порошенко вонзил второй нож в спину Трампа
11:48
Жириновский представил внебрачного сына
11:31
В торговом центре на севере Москвы ищут бомбу
11:21
Путевки в Турцию стали дешевле авиабилетов
11:20
Избитая москвичка бросилась в окно после ссоры
11:15
В России появятся новые деньги
11:12
Страхи вновь нокаутировали рынки
11:11
Совет на выходные
11:09
На МЦК случился сбой в движении поездов
11:00
Чудесное спасение выпавшего из окна малыша попало на видео
10:50
Девушка страдает из-за постоянного желания заняться сексом
10:40
Найден расчлененный труп Порошенко
10:35
Что стало с вдовой Андрея Панина
10:33
Полиция опозорилась во время трагедии в Барселоне
10:30
Боевики "ИГ" показали место следующего теракта
10:24
В Петербурге после стрельбы задержали звезду "Убойной силы"
10:19
Главные события Москвы с 18 по 24 августа
10:15
Главу МИД Германии "пытают" за ужин с Путиным
09:55
Одноногая девушка показала шикарную фигуру в бикини
09:49
Звезды о бойне в Барселоне
09:47
Володин выразил соболезнования народу Испании
09:22
Названа причина болезни Веры Глаголевой
09:11
При теракте в Испании пострадала россиянка
09:08
Выпускницу "Фабрики звезд" не узнали после пластики
08:59
Россиян ждет резкий рост цен на лекарства
08:46
Преданная мужем Макрон оправдалась за скандал с зарплатами
08:28
Порошенко нашел способ спастись от нестерпимого зуда
08:24
Суд вынес приговор по делу о пожаре на типографии в Алтуфьево
08:11
В Испании произошел второй за сутки теракт
08:07
Заворотнюк чудом спаслась от нападения в Барселоне
07:47
Актер из "Квартета И" попал в аварию с грузовиком
22:04
Как террористы взрывали Испанию
21:55
Первый канал о закрытии еще четырех программ
21:52
Панин назвал Шнурова неуверенным школьником
21:26
Бойня в Барселоне шокировала мир
21:13
Кровавый теракт потряс Барселону
21:03
ЦРУ знало о подготовке бойни в Барселоне
21:01
В бедах Евгения Осина обвинили бывшую жену
20:52
Установлена личность террориста из Барселоны
20:19
Шокирующие фото и видео с места теракта в Барселоне
20:15
Как пройдут похороны Веры Глаголевой
19:54
Русский турист рассказал о хаосе в Барселоне
19:46
Обезумевшие украинцы угрожают смертью онкобольному Кобзону
19:30
Боксер Лебедев сообщил о смерти матери
19:10
Светлана Хоркина назвала имя отца своего ребенка
18:59
Теракт в Барселоне. Как это было
18:54
Запад восхищается талантами Путина
18:51
Юная пироманка держит в страхе городок
18:35
В Барселоне грузовик протаранил толпу прохожих
18:33
Российские астронавты вышли в открытый космос (видео)
18:32
Русфонд в подробностях рассказал о миллионах Жанны Фриске
18:07
Вера Глаголева сгорела на съемках последнего фильма
17:46
Андрею Малахову оставили любимую передачу
17:46
"Анастасия" прошла участок второго кольца до "Лефортово"
17:45
Лихач устроил скоростной заезд по Кутузовскому проспекту (видео)
17:43
Как преобразилась Москва за шесть лет
17:34
Подростки заставили подругу есть землю с ног и плясать голой (видео)
17:30
В Москве состоится вечер памяти Глаголевой
17:22
Ученые раскрыли главный секрет виски
17:15
Худышка Саша Бортич поправилась на 20 килограммов
17:14
Москва задала трепку "забывшимся" странам Запада
17:13
Альтернативная группа Seether возвращается в Россию
16:52
Собчак умышленно стравливает Познера и Шнурова
16:47
В День города в музеи Москвы пустят бесплатно
16:47
В Турции больного россиянина взяли в заложники
16:44
Украинский перевод сериала "Моя прекрасная няня" взбесил зрителей
16:36
Что получат москвичи от реновации
16:26
Беспомощный Киев придумал новую пакость Крыму
16:24
Водонаева возмутила фальшивыми сосками
16:21
Названа стоимость первого российского беспилотного авто
16:13
Путин помиловал директора шахты "Ульяновская"
16:03
Лукашенко написал письмо семье Глаголевой
15:54
Путин дал российское гражданство двукратному чемпиону мира
15:49
Вдова Владимира Турчинского поставила на себе крест
15:34
АСВ продолжает избегать прокуроров
15:31
На востоке Москвы резко вырос уровень сероводорода
15:29
Российские старушки облюбовали Макрона
15:26
Чем вызвана паника на Первом канале
15:20
Могила для Глаголевой стоит 10 миллионов
15:18
На площади Тверской заставы запустят бесшумные трамваи
15:13
Как не опозориться в светском обществе
15:11
Раскрыты причины странного поведения Трампа
15:07
Во Внуково самолет с отказавшими тормозами попал в аварию
15:00
Известный дирижер раскритиковал цены на его концерты в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умерла Вера Глаголева
Гузеева об уходе с Первого канала вслед за Малаховым и Кизяковым
Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Веру Глаголеву съел рак желудка
Муж сообщил подробности смерти Глаголевой
Шоу-бизнес

Борисов разочаровал в роли ведущего "Пусть говорят"

Дмитрий Борисов. Фото: 1tv.ru
Участники телешоу "Пусть говорят" поделились первыми впечатлениями о сменившем Андрея Малахова новом ведущем Дмитрии Борисове. Они подвергли жесткой критике его работу.

Продолжение: Корчевникова на "России" унизили перед Малаховым
прочитано 5261 раз

Бывшая родственница Ирины Аллегровой Галина Капуста до сих пор не может отойти от съемок первого выпуска программы, посвященного недавно вышедшему из тюрьмы экс-супругу певицы Игорю Капусте. У Галины к Борисову целый список претензий.

ПО ТЕМЕ

Кто пропихнул Борисова в "Пусть говорят"

Появились первые кадры "Пусть говорят" с новым ведущим

Борисов провалил пробы на роль ведущего "Пусть говорят"

 Малахов уходит с Первого канала

Сюжеты Малахов уходит с Первого канала

Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

Мужчина мечтает встретиться с бывшей знаменитой женой. Ведущий и должен был организовать их встречу. Однако "шальная императрица" на съемки не пришла.

"Дмитрий задавал одни и те же вопросы… разговор был об одном и том же", – цитирует Галину Sobesednik.ru. "Нас постоянно заставляли просить прощения у Аллегровой. Я не выдержала, говорю: "Давайте до конца программы будем просить!", – возмутилась сестра Игоря.

По словам женщины, съемки шоу сильно задержались. А все из-за того, что Борисов не торопился выходить к зрителям. "Нас продержали с половины восьмого вечера почти до двух ночи, только потом началась съемка. Шесть часов просидели!", – жалуется участница программы.

По ее словам, задержку съемок объяснили тем, что ведущий готовится. Галина считает такое поведение Дмитрия Борисова не нормальным. "Брату стало плохо – у него же серьезная болезнь легких. Мы вернулись с Игорем в таком шоке!", – продолжает она.

Недовольна Капуста и выбором экспертов для первого выпуска. "А кого позвали в качестве экспертов? Копенкину, которая прикинулась миллионершей в свое время и женила на себе Шаляпина!", – негодует Галина.

Самой Копенкиной новый ведущий "Пусть говорят" понравился. Лариса верит, что он сможет достойно заменить Малахова. "Диме сложно выходить на сцену после такого мэтра. Но по нему не было видно, что он волновался. Переживал, конечно", – рассказала эксперт программы. 

Автор: Людмила Фоканова18 августа 2017, 09:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

567

комментарии

Политика

Главу МИД Германии "пытают" за ужин с Путиным
Володин выразил соболезнования народу Испании
Преданная мужем Макрон оправдалась за скандал с зарплатами
Порошенко нашел способ спастись от нестерпимого зуда

Шоу-бизнес

Безнравственный халявщик Пресняков возмутил наглостью
Особенная дочь Хакамады собралась замуж
Гузеева о "Давай поженимся!": Нас закроют, и кто-то перекрестится
Актер Глушков узнал страшную истину о сыне

Проишествия

В Испании произошел второй за сутки теракт
Теракт в Барселоне. Как это было
В Турции больного россиянина взяли в заложники
Мать выкинула новорожденную дочь в муравейник

Lifestyle

Раскрыта главная загадка мультфильма "Король лев"
Вера Глаголева сгорела на съемках последнего фильма
Украинский перевод сериала "Моя прекрасная няня" взбесил зрителей
Известный дирижер раскритиковал цены на его концерты в Москве
Гороскоп

Названа причина болезни Веры Глаголевой

Актрису надломили жизненные невзгоды
Шоу-бизнес

Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым

Команде "Прямого эфира" официально представили нового ведущего

Происшествия

Избитая москвичка бросилась в окно после ссоры

При падении она получила травму позвоночника
Шоу-бизнес

Евгений Осин пропал без вести после съемок в "Пусть говорят"

Певца разыскивает сестра

Гороскоп

Совет на выходные
Названа причина болезни Веры Глаголевой
Сати Казанову и ее любовника поглотил вакуум
Смерть Виктора Цоя признали убийством

Фоторепортажи

Кровавый теракт потряс Барселону
Одноногая девушка показала шикарную фигуру в бикини
Модель на восьмом месяце беременности удивила плоским животом
Последние фото Веры Глаголевой

Спорт

Боксер Лебедев сообщил о смерти матери
Месси оскорбил Рамоса после издевки на матче (видео)
Завистливая Уильямс объяснила всенародную любовь к Шараповой
Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина

Регионы

Юная пироманка держит в страхе городок
Подростки заставили подругу есть землю с ног и плясать голой (видео)
Из головы ребенка вытащили забытую врачами год назад вату
Женщина умерла после посещения зубного врача
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru