Кто протолкнул Борисова в "Пусть говорят"

Вся подноготная попадания ведущего новостей на скандальное ток-шоу. Говорят, в качестве преемника его выбрал сам Малахов.

"Это Первый канал. Добрый вечер. Я – Дмитрий Борисов. В программе "Пусть говорят" – самые обсуждаемые истории и люди" – так начал ведущий очередной выпуск популярного ток-шоу. Накануне он заявил, что пришел в передачу на время: "Кого только пресса за эти дни не записала в претенденты на его место. А поскольку чаще других в этом контексте звучало именно мое имя, то, пожалуй, этот эфир начну я. А там посмотрим".

Во втором выпуске, который в эти минуты показывают на Дальнем Востоке и в Сибири (в европейской части страны передачу покажут в 19:50 мск), тема Андрея Малахова больше не фигурировала. Программа, как сообщает РИА Новости, посвящена экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Борисов не объяснил свое очередное появление в эфире, перейдя сразу к основной теме.

Для телезрителей осталось вопросом, кто протолкнул Борисова в самое рейтинговое ток-шоу страны. Однако мало кто знает, но Дмитрий – сам большой начальник: уже два года он является генеральным продюсером компании "Первый канал. Всемирная сеть". В 2016-м стал лауреатом телевизионной премии ТЭФИ.

Малахов и Борисов не просто коллеги, но и близкие друзья. Они вели благотворительные вечера и эфиры из олимпийского Сочи, Андрей постоянно приглашал Дмитрия на семейные праздники, познакомил его с женой, близкими.

По слухам, именно Малахов и предложил руководству Первого канала попробовать Борисова в качестве ведущего "Пусть говорят". У главного теленачальника были сомнения, ведь одно дело – читать с телесуфлера новости и совсем другое – четыре раза в неделю говорить о проституции, наркомании, внебрачных детях и прочей человеческой грязи. И не просто говорить, а сопереживать, быть свидетелем драк, слышать оскорбления героев.

Но когда в передаче решили уйти от социальных и бытовых проблем к политическим, оказалось, что 31-летний Дмитрий справляется идеально – он умный, рассудительный, взвешенный. И сегодняшний эфир о бывшем президенте Грузии и губернаторе Одесской области Мишико – лучшее тому подтверждение.