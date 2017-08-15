Кто протолкнул Борисова в "Пусть говорят"

Эксклюзив Особое мнение Интервью Названы имена наставников 6-го сезона "Голоса" На Первом канале устроили "поминки" по Малахову

Выбор читателей

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Корчевников убит из-за Малахова
Малахов ушел с Первого канала из мести
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
Лера Кудрявцева переживает кризис в отношениях
партнеры
Вторник 15 августа
Лента новостей
17:03
Раймонду Паулсу устроили травлю за песни на русском
16:51
Для предателя Родченкова срочно собирают деньги на Западе
16:49
Почему миллионы сходят с ума от гнусности "Версус Баттла"
16:44
Почему выгодно быть "белой вороной"
16:43
Сериал "Игра престолов" откроет двери своим поклонникам
16:07
Сотрудник Лондонской биржи умер после падения с седьмого этажа
16:02
Жители американского города удивили порновкусами
16:00
Васильев рассказал Путину о результатах работы "ЕР" в Госдуме
15:59
Ученые объяснили рак Маккейна мутациями
15:52
Конфликт ЦБ и "Югры" может навредить экономике страны
15:36
На Украине застрелили россиянина
15:16
В Испании разбился самолет
15:10
Пригожин купил для Цоя автомобиль-убийцу
15:08
В Москве продавщице "Пятерочки" сломали череп бутылкой пива
14:55
Следствие занялось пострадавшей от депиляции москвичкой
14:45
Топ-10 самых безумных трюков с зубами
14:23
Сын уральского депутата занялся рукоблудием в детском ДК
14:17
Найдено подтверждение истории о превращении воды в вино
14:12
Изъятие крупнейшего арсенала оружия в Москве попало на видео
13:45
Жена президента избила модель за развращение сыновей
13:39
Где дешево отдохнуть в бархатный сезон
13:34
В центре Москвы загорелась пятиэтажка (видео)
13:19
Воры украли банкомат с помощью экскаватора (видео)
13:19
В Москве изнасиловали уснувшую на пляже бизнес-леди
13:16
Британский разведчик проболтался о плане развала России
13:09
В Ростове-на-Дону задержали топ-менеджера Сбербанка
13:07
Интимные откровения стриптизерши
13:05
Жительница Новгорода подала на соседей в суд из-за занавесок
13:00
Психолога из "Дома-2" задержали за унижение клиентки
12:58
Звезду сериала "След" обокрали в Москве
12:38
Распознать рак поможет сахар
12:29
Новый клип Агутина возмутил его поклонников
12:08
Ученые смогли побороть облысение
11:56
Татьяна Арно показала шикарную голую грудь
11:53
В Подмосковье электричка насмерть сбила пенсионера
11:30
Пять способов снять напряжение в спине
11:30
В Москве задержали банду неонацистов-палачей
11:23
Следователей пересаживают на автобусы
11:13
Поклонскую предупредили об опасности ее поведения
11:06
Карякин простил Каспарову грубые слова
11:06
Власти Москвы назвали стоимость фестиваля ко Дню города
11:01
Бондарчук радуется рождению мальчика
10:57
Российские мужчины разделись ради Путина
10:42
Леонид Закошанский впервые стал отцом
10:30
Десятки собак-поводырей обучат в московском метро
10:27
В Крыму сорвали нападение киевских диверсантов
10:09
Расследование крушения Ту-154 в Сочи затягивается на год
10:03
Число пассажиров "Ласточки" до Зеленограда резко возросло
09:55
Звездные встречи Андрея Малахова
09:52
Том Круз переломал кости на съемках "Миссия невыполнима"
09:43
Зарядка поможет спасти память в старости
09:29
Олимпийский чемпион умер в 39 лет
09:29
Любовник заставляет толстушку из "Дома-2" сношаться прилюдно
09:27
Секретная сборка iPhone 8 попала на видео
09:04
Билл Гейтс отдал на благотворительность $4,6 млрд
09:03
Россия нашла способ отомстить США за санкции
08:58
Москва стала 24-й в мире по стоимости поездки на такси
08:40
В Москве воссоздадут старинный сад
08:38
Малахов покинул Первый канал за полмиллиона
08:36
Познер набросился на "пустого" Шнурова
08:32
На востоке Москвы нашли крупный тайник с оружием
08:23
Попытка Трампа и Путина встретиться с треском провалилась
08:12
68-летняя Пугачева в коротких шортах похожа на девочку
08:08
"Прикованную к постели" Дорошину уличили во лжи
07:53
У аэропорта Внуково молоковоз рухнул с моста (видео)
07:48
В Подмосковье из-за обрыва проводов погибли два человека
21:54
Московское метро перешло на усиленный режим работы
21:49
Названа самая состоятельная спортсменка Земли
21:32
На съемках боевика о супергерое погибла женщина-каскадер
21:13
На востоке Москвы от удара молнии загорелся дом
21:06
Смерть Бережной была спланирована
20:52
Впавшей в кому в Турции россиянке пришла помощь
20:35
Тимошенко поставила крест на Украине из-за скандала с оружием
20:19
Поцеловавшая Путина россиянка: Это было взаимно
20:14
На Казанском направлении ж/д произошел сбой в движении поездов
20:08
Тяжбы и дрязги Малахова поразили Пушкину
20:07
Арестованный в Москве боевик отказался признать вину
19:52
Кафельников высказался о растерзавшем мать чемпионе-шизофренике
19:46
Три енота устроили потасовку из-за велосипеда (видео)
19:35
Прибыль "Газпрома" упала в 11 раз за полгода
19:20
Пятилетняя девочка ужаснула 54-м размером ноги
18:56
Деловой английский в России: с чего начать и как улучшить результат
18:53
Пелагея вынуждена сдать полугодовалую дочь
18:50
В Турции экскаватор раздавил пассажирский автобус
18:37
В подмосковном карьере утонул 4-летний ребенок
18:37
Бузова поплатилась за разбитую семью Тарасова
18:20
Арестованных в Москве боевиков "ИГ" отправили за решетку
18:17
В России научились лечить депрессию с помощью лампочки
18:06
С Фриске требуют проценты за присвоенные миллионы
18:02
Изнывающим от жары москвичам поставят охлаждающую лавочку
17:57
Российские вертолеты пробрались в тыл боевиков "ИГ" (видео)
17:53
Саакашвили приготовил план свержения олигарха Порошенко
17:44
Российский чемпион-шизофреник убил мать по приказу из астрала
17:27
Градский обездвижен из-за тяжелой травмы
17:23
Возле станции метро "Текстильщики" возведут торговый центр
17:02
Белковая диета довела спортсменку до смерти
16:54
Ким Чен Ын испортил отдых Трампу
16:53
Бесстыжая Паршута об откровенной фотосессии
16:50
В московской больнице умер член "банды ГТА"
16:47
Внучка Стриженова отдала двойняшек в детский дом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

С Фриске требуют проценты за присвоенные миллионы
Алла Пугачева стремительно теряет голос
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
Холостяку Абрамовичу сватают Бузову
Первый канал официально объявил наставников нового сезона шоу "Голос"
Андрей Малахов ждет первенца
Шоу-бизнес

Кто протолкнул Борисова в "Пусть говорят"

Дмитрий Борисов. Кадр 1tv.ru
Вся подноготная попадания ведущего новостей на скандальное ток-шоу. Говорят, в качестве преемника его выбрал сам Малахов.
прочитано 6353 раза

"Это Первый канал. Добрый вечер. Я – Дмитрий Борисов. В программе "Пусть говорят" – самые обсуждаемые истории и люди" – так начал ведущий очередной выпуск популярного ток-шоу. Накануне он заявил, что пришел в передачу на время: "Кого только пресса за эти дни не записала в претенденты на его место. А поскольку чаще других в этом контексте звучало именно мое имя, то, пожалуй, этот эфир начну я. А там посмотрим".

ПО ТЕМЕ

Прощание с Малаховым закончилось истерикой

Малахов покинул Первый канал за полмиллиона

Малахов уходит с Первого канала

Сюжеты Малахов уходит с Первого канала

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Во втором выпуске, который в эти минуты показывают на Дальнем Востоке и в Сибири (в европейской части страны передачу покажут в 19:50 мск), тема Андрея Малахова больше не фигурировала. Программа, как сообщает РИА Новости, посвящена экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Борисов не объяснил свое очередное появление в эфире, перейдя сразу к основной теме.

Для телезрителей осталось вопросом, кто протолкнул Борисова в самое рейтинговое ток-шоу страны. Однако мало кто знает, но Дмитрий – сам большой начальник: уже два года он является генеральным продюсером компании "Первый канал. Всемирная сеть". В 2016-м стал лауреатом телевизионной премии ТЭФИ.

Малахов и Борисов не просто коллеги, но и близкие друзья. Они вели благотворительные вечера и эфиры из олимпийского Сочи, Андрей постоянно приглашал Дмитрия на семейные праздники, познакомил его с женой, близкими.

По слухам, именно Малахов и предложил руководству Первого канала попробовать Борисова в качестве ведущего "Пусть говорят". У главного теленачальника были сомнения, ведь одно дело – читать с телесуфлера новости и совсем другое – четыре раза в неделю говорить о проституции, наркомании, внебрачных детях и прочей человеческой грязи. И не просто говорить, а сопереживать, быть свидетелем драк, слышать оскорбления героев.

Андрей Малахов и Дмитрий Борисов. Кадр 1tv.ru

Но когда в передаче решили уйти от социальных и бытовых проблем к политическим, оказалось, что 31-летний Дмитрий справляется идеально – он умный, рассудительный, взвешенный. И сегодняшний эфир о бывшем президенте Грузии и губернаторе Одесской области Мишико – лучшее тому подтверждение.

Автор: Феликс Грозданов15 августа 2017, 13:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

567

комментарии

Политика

Британский разведчик проболтался о плане развала России
Попытка Трампа и Путина встретиться с треском провалилась
Россия нашла способ отомстить США за санкции
Безвиз Порошенко добил "остатки" Украины

Шоу-бизнес

Сестра показала редкие кадры Жанны Фриске
Юлия Савичева стала мамой
Билана после съемок "Голоса" отпаивают валерьянкой
55-летняя Алена Свиридова шокировала фигурой в бикини

Проишествия

Изъятие крупнейшего арсенала оружия в Москве попало на видео
Жена президента избила модель за развращение сыновей
Психолога из "Дома-2" задержали за унижение клиентки
Впавшей в кому в Турции россиянке пришла помощь

Lifestyle

Почему миллионы сходят с ума от гнусности "Версус Баттла"
Сериал "Игра престолов" откроет двери своим поклонникам
Пригожин купил для Цоя автомобиль-убийцу
Найдено подтверждение истории о превращении воды в вино
Шоу-бизнес

Бузова поплатилась за разбитую семью Тарасова

Отмщение оказалось страшным
Шоу-бизнес

Татьяна Арно показала шикарную голую грудь

Провокационные снимки она опубликовала в соцсети Instagram
Шоу-бизнес

Юлия Савичева стала мамой

Певица родила первенца

Спорт

Для предателя Родченкова срочно собирают деньги на Западе

На краундшифтинговой платформе Go Fund Me собирают деньги для предателя

Гороскоп

Смерть Бережной была спланирована
Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
У невесты Овсиенко нашли другого мужчину
С особенной дочкой Данко случится чудо

Фоторепортажи

Российские мужчины разделись ради Путина
Звездные встречи Андрея Малахова
Елизавету Боярскую замучила совесть
Москвичи поменяли теплую одежду на бикини

Спорт

Карякин простил Каспарову грубые слова
Названа самая состоятельная спортсменка Земли
Мустафина впервые показала дочь
Хамоватый Роналду устроил истерику в Барселоне

Регионы

Сын уральского депутата занялся рукоблудием в детском ДК
Горбачев предупредил Крым об опасности
Жительница Новгорода подала на соседей в суд из-за занавесок
В Крыму сорвали нападение киевских диверсантов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru