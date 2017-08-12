Слезное прощание с Малаховым попало на видео
Композиция, написанная в память о работе Малахова на Первом канале, носит название "Нежность". Журналисты призывают звездного ведущего не увольняться.
Слезный клип-прощание Малахов разместил на своей странице в социальной сети Instagram. Судя по всему, он по достоинству оценили творчество коллег. "Спасибо за креатив, поддержку и непредвзятость", – написал он.
Пользователи Сети поддержали авторов ролика. Комментаторы завалили Малахова просьбами остаться на Первом канале и продолжать работу над передачей "Пусть говорят". "Вместе с Малаховым и первый канал закончился! Смотреть нечего после тяжелой работы!" – выражают свое мнение подписчики телеведущего.
Напомним, ранее в поддержку Малахова выпустили еще один ролик. Против ухода звездного ведущего с Первого канала высказались сотрудники "Авторадио".
"Танечка, это так от души. Люблю вас! Хороших эфиров. Берегите себя!" – так Малахов отреагировал на поддержку со стороны коллег. При этом ведущий до сих пор не назвал причины ухода с Первого канала.
Напомним, об увольнении Малахова заговорили в начале августа. Официальная информация по этому поводу будет озвучена в эфире программы "Пусть говорят", ведущим которой, по некоторым данным, стал Дмитрий Борисов.
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