Слезное прощание с Малаховым попало на видео

Телезрители и журналисты тяжело переживают уход Андрея Малахова с Первого канала. Коллеги посвятили этому печальному событию песню.

Композиция, написанная в память о работе Малахова на Первом канале, носит название "Нежность". Журналисты призывают звездного ведущего не увольняться.

Слезный клип-прощание Малахов разместил на своей странице в социальной сети Instagram. Судя по всему, он по достоинству оценили творчество коллег. "Спасибо за креатив, поддержку и непредвзятость", – написал он.

Публикация от @malakhov007 Авг 11 2017 в 11:17 PDT

Пользователи Сети поддержали авторов ролика. Комментаторы завалили Малахова просьбами остаться на Первом канале и продолжать работу над передачей "Пусть говорят". "Вместе с Малаховым и первый канал закончился! Смотреть нечего после тяжелой работы!" – выражают свое мнение подписчики телеведущего.

Напомним, ранее в поддержку Малахова выпустили еще один ролик. Против ухода звездного ведущего с Первого канала высказались сотрудники "Авторадио".

"Танечка, это так от души. Люблю вас! Хороших эфиров. Берегите себя!" – так Малахов отреагировал на поддержку со стороны коллег. При этом ведущий до сих пор не назвал причины ухода с Первого канала.

Публикация от @malakhov007 Авг 9 2017 в 12:01 PDT

Напомним, об увольнении Малахова заговорили в начале августа. Официальная информация по этому поводу будет озвучена в эфире программы "Пусть говорят", ведущим которой, по некоторым данным, стал Дмитрий Борисов.