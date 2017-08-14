Подробности скандального ухода Корчевникова из "Прямого эфира"

Стали известны подробности того, почему ведущий Борис Корчевников покинул передачу "Прямой эфир". Оказалось, что руководство телеканала "Россия 1" поставило ему жесткое условие.

По слухам, Борис Корчевников устал от работы в программе "Прямой эфир" и мечтал о руководящей должности. Ему предоставилась такая возможность на телеканале "Спас", передает Eg.ru со ссылкой на коллегу ведущего Игоря Смоляра.

"Причем о том, что Корчевников стал начальником, на канале узнали, что называется, из новостей. Боря тут же подмял все под себя, в том числе и финансовые вопросы. В итоге чуть ли не половина сотрудников "Спаса" уволились", – рассказал Смоляр.

По некоторым данным, Корчевников хотел совмещать работу на двух телеканалах, но руководство "России 1" было против. Начальство поставило ведущему ультиматум: либо он остается в программе, либо увольняется. Тогда и поползли слухи о том, что его место займет Дмитрий Шепелев.

По словам Смоляра, вдовец сразу принял предложение, поскольку остро нуждался в деньгах. "Честно ходил на съемки, сидел в монтажной и следил за Борей – учился манере ведения подобного шоу. Ему за это платили зарплату, но только до тех пор, пока руководство не затеяло финансовую проверку. Дирекция не захотела платить сразу двум ведущим, и в итоге Шепелев вернулся на Первый", – заключил коллега Корчевникова.