Малахов стал ведущим еще одного проекта на "России"
Каждую субботу августа на Первом канале показывают концерты музыкального фестиваля "Жара", который в июле гремел на берегу Каспийского моря в Баку. Вечера вел Андрей Малахов. И это будет последним его появлением на первой кнопке.
С сентября звезда приступает к работе у конкурентов – на канале "Россия" Андрей будет модерировать ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, ему доверили и ведение конкурса молодых исполнителей "Новая волна" – его тоже покажут на телеканале "Россия".
Малахов много лет не был на "Новой волне": последний раз он вел конкурс в 2004 году. Теперь же возвращается на сцену New Wave Hall. Но кто будет его соведущей и в какой именно из семи вечеров конкурса он порадует телезрителей – пока держится в секрете.
Напомним, что "Новая волна" пройдет с 8 по 14 сентября в Олимпийском парке курортного Сочи. Зрителей ждет немало сюрпризов. Например, на вечере "Трибьют Филиппа Киркорова", как ожидается, на сцену выйдут и дети поп-короля – Алла-Виктория и Мартин. А среди специальных гостей фестиваля заявлен британский исполнитель Робби Уильямс, который представит семь песен на закрытии конкурса.
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