Кончаловский связался с внебрачной дочерью по телефону

Дочь актрисы Ирины Бразговки и режиссера Андрея Кончаловского Дарья Михалкова рассказала о том, как отец впервые связался с их семьей, когда узнал о существовании внебрачного ребенка. Узнав, что у него подрастает наследница, Кончаловский не раздумывая позвонил бывшей жене.

О том, что у его бывшей жены Ирины Бразговки растет дочь от него, Андрей Кончаловский узнал лишь спустя 17 лет, после звонка анонимного доброжелателя. "До сих пор не верю и вспоминаю с замиранием сердца, как папа внезапно ворвался в мою судьбу. Это случилось в конце 90-х", – цитирует StarHit Дарью Михалкову.

"Папа лично связался с нами и предложил помощь. До сих пор помним его звонок. Это, на мой взгляд, безусловно, самый героический поступок Кончаловского", – добавила она. Андрей Кончаловский не стал требовать срочно проводить тест на отцовство и не устраивал скандалов внезапно напомнившей о себе семье, а наоборот – пообещал поддерживать и защищать родную дочь.

"Если когда-то считала, что спасти котенка или защитить девушку – это подвиг, то сейчас нет, дело мимолетное. А вот при– знать родную дочь без всяких проверок – поступок сильного мужчины!", – уверена Дарья. "Он начал интересоваться нашей семьей, узнавал, как мы живем. Со временем познакомился со своими шестью внуками! В общем, с самого первого дня Андрей Сергеевич принял всех внезапных родственников с распростертыми объятиями", – добавила она Дарья.

Не без гордости девушка вспомнила, что ей в автобиографической книге Андрея Кончаловского даже посвящена отдельная глава, которая так и называется – "Даша". Она считает, что именитый режиссер был не обязан поддерживать отношения с бывшей женой и ее дочерью, однако принял родственников с распростертыми объятиями.

Отметим, 20 августа 2017 года Андрею Кончаловскому исполняется 80 лет. Режиссер был женат пять раз, у него пятеро детей.