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Николай Носков впервые рассказал о тяжелой болезни

Николай Носков. Фото: кадр youtube.com
Весной этого года в СМИ появилась информация о том, что бывший участник группы "Парк Горького" Николай Носков был госпитализирован в одну из клиник в тяжелом состоянии. Сегодня Носков впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками.
прочитано 191 раз

Некоторые издания писали о том, что артист перенес инсульт. Как выяснилось позднее, Николаю сделали операцию по удалению тромба в шейном отделе. На странице в соцсети "Вконтакте" он рассказал о непростом периоде реабилитации и опроверг слухи о расставании с женой Мариной.

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"Мое состояние после болезни стабилизировалось и становится значительно лучше с каждым днем. Постепенно восстанавливается речь и двигательные функции. Надеюсь, что ваше участие станет тем стимулом, который поможет мне перебороть недуг гораздо быстрее. Назло всем своим недоброжелателям и злопыхателям заявляю: "Я жив, скоро буду совершенно здоров и готов вновь радовать своих слушателей новыми песнями, которые планирую записать в ближайшем будущем!" – успокоил поклонников музыкант.

Николай поблагодарил всех, кому не безразлична его судьба, и врачей, которые боролись за его жизнь. "Все это, благодаря Вам, усилиям врачей и помощи по-настоящему дорогих мне людей! Хочу сказать спасибо каждому из Вас и выразить благодарность", – написал Носков. 

Певец добавил, что на данный момент его официальным представителем является супруга Марина, которая не только трепетно заботится о нем, но и занимается вопросами его дальнейшей карьеры. В комментариях к публикации пользователи пожелали Николаю скорейшего выздоровления, терпения и сил.

Напомним, в 1990 году фронтмен "Парка Горького" объявил об уходе из коллектива. Причиной он назвал усталость и творческий кризис. Новым вокалистом стал Александр Маршал. Носков же создал именную рок-группу "Николай" и выпустил англоязычный альбом Mother Russia. Пластинка не получила большой популярности, и певец на некоторое время пропал со сцены. Он вернулся на российскую эстраду только в 1996 году, взорвав эфир радиостанций композицией "Я не модный".

Автор: Василиса Моргунова2 августа 2017, 10:06
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