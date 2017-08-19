Гроб для Глаголевой стоил 300 тысяч

Веру Глаголеву похорони в столице на Троекуровском кладбище. В последний путь актрису провожали родные и близкие.

Похороны сегодня стоят дорого. Особенно если речь идет об известном человеке, на прощание с которым приходят звезды и репортеры.

Вера Глаголева – замечательный режиссер и актриса – заслужила того, чтобы в последний путь ее проводили достойно. Так и вышло. К Дому кино на Васильевской гроб с ее телом привезли на черном "Мерседесе" – специальном траурном катафалке. А домовина, в которой лежала звезда, представляла собой настоящее произведение столярного искусства.



Гроб с двумя открывающимися крышками был изготовлен, как говорят, в Америке из массива кедра светло-коричневого цвета и покрыт матовым лаковым покрытием для придания блеска и устойчивости к повреждениям. Изнутри изделие обито шелком и крепом. Если верить сайту, где продаются элитные ритуальные принадлежности, стоимость такого роскошного "вечного дома" превышает 300 тысяч рублей.



Похоронили актрису на Троекуровском кладбище, где покоятся Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валентина Толкунова с мужем, Анна Политковская, Влад Галкин, Андрей Панин, Виталий Вульф.

Простому смертному лежать в таком окружении можно только при наличии очень больших денег – по неофициальным данным, место здесь стоит десять миллионов рублей. Таким образом, стоимость захоронения площадью один на два метра сопоставима с ценой квартиры в Москве. При этом за установку надгробия и изготовление памятника придется выложить еще около трех миллионов, в зависимости от именитости скульптора.

Но поскольку Вера Глаголева имела звание народной артистки России, ее семье место под могилу досталось бесплатно – для этого всего лишь потребовалось получить разрешение городских властей.