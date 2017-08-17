Первый канал о закрытии еще четырех программ
В СМИ и соцсетях появились обескураживающие слухи, что на Первом канале готовится настоящая революция. Якобы к закрытию готовят еще несколько популярных программ, в частности, ток-шоу "Первая студия" с Артемом Шейниным, "Модный приговор", "Контрольная закупка" и даже "Давай поженимся!" с Ларисой Гузеевой и свахой Розой Сябитовой.
Эксперты предполагают, что эфир хотят переформатировать под президентские выборы в России. "Это почти революция. Обновление пройдет в два этапа: самый масштабный процесс мы наблюдаем сейчас, и он закончится в начале осени. Тогда же будут представлены новые телепроекты. Второй этап намечен на февраль – мобилизационный месяц перед выборами президента", – приводит агентство Ura.RU информацию от собственного источника на Первом.
Также источник сообщил, что вышедший 15 августа выпуск "Пусть говорят" с новым ведущим Дмитрием Борисовым, в котором рассказывали о любовных похождениях бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесщины Михаила Саакашвили, является результатом обновленной политики телеканала. Этот же источник уточнил, что окончательная судьба перечисленных программ решится якобы 25 августа.
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