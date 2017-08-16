На что Первый канал променял "Наедине со всеми"

Юлия Меньшова сообщила в своем Instagram, что полюбившаяся многим программа прекращает свое существование. Первый канал подтвердил Dni.Ru эту информацию.

"Юлия Меньшова сама предложила завершить проект "Наедине со всеми", считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть. Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, который зрители увидят на Первом в новом сезоне", – прокомментировал ситуацию Первый канал.

Как рассказала подписчикам Меньшова, она еще какое-то время хотела сохранить в тайне новость о прекращении работы над программой. Но в Сеть просочились "дурацкие" слухи, поэтому ведущая приняла решение обнародовать информацию.

"Да, это правда, программа "Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала свое качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта".

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Июл 17 2017 в 10:56 PDT

Дочь известного режиссера уверена, что современное телевидение должно быть динамичным: "Нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память". Юлия опровергла информацию о том, что якобы уходит с Первого канала. "Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки. Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку. И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!", – поведала в микроблоге ведущая.