Онкобольной Кобзон проклял обезумевших украинцев

Певец защитил от нападок память умершей Глаголевой. Он возмущен потоком грязи и цинизма.

Экстремисты с сайта "Миротворец" связали онкозаболевание певца Иосифа Кобзона с его патриотической позицией. "Все еще не верите, что поддержка российской агрессии и попадание в чистилище – первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона", – написали оголтелые украинцы.

Заодно они поглумились над памятью умершей накануне, 16 августа, актрисы Веры Глаголевой, заявив: "Она нарушила государственную границу Украины и попала в чистилище "Миротворца". Через некоторое время у нее диагностировали то, что привело к смерти".

Кобзон, известный прямотой, твердостью и принципиальностью, создателей "Миротворца", которые позволяют себе подобную гнусность, назвал мракобесами. "Будь они прокляты, мракобесы, потерявшие разум, честь, совесть. Я не православный, но считаю, что Бог их накажет. А мы как были патриотами, как любили Россию, так и будем любить. Если бы они знали историю и язык Украины, они бы такие вещи не писали", – убежден певец.

Он, заметим, является не только народным артистом СССР и народным артистом Украины, но и народным артистом самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, героем ЛНР.

В интервью Life.ru Кобзон пояснил, что уже десять лет страдает от онкологии и проходит лечение в центре на Каширском шоссе. Он отметил, что абсолютно уверен: его позиция по Крыму и Донбассу не имеет к болезни никакого отношения.