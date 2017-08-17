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Онкобольной Кобзон проклял обезумевших украинцев

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певец защитил от нападок память умершей Глаголевой. Он возмущен потоком грязи и цинизма.
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Экстремисты с сайта "Миротворец" связали онкозаболевание певца Иосифа Кобзона с его патриотической позицией. "Все еще не верите, что поддержка российской агрессии и попадание в чистилище – первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона", – написали оголтелые украинцы.

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Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

Заодно они поглумились над памятью умершей накануне, 16 августа, актрисы Веры Глаголевой, заявив: "Она нарушила государственную границу Украины и попала в чистилище "Миротворца". Через некоторое время у нее диагностировали то, что привело к смерти". 

Кобзон, известный прямотой, твердостью и принципиальностью, создателей "Миротворца", которые позволяют себе подобную гнусность, назвал мракобесами. "Будь они прокляты, мракобесы, потерявшие разум, честь, совесть. Я не православный, но считаю, что Бог их накажет. А мы как были патриотами, как любили Россию, так и будем любить. Если бы они знали историю и язык Украины, они бы такие вещи не писали", – убежден певец. 

Он, заметим, является не только народным артистом СССР и народным артистом Украины, но и народным артистом самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, героем ЛНР.

В интервью Life.ru Кобзон пояснил, что уже десять лет страдает от онкологии и проходит лечение в центре на Каширском шоссе. Он отметил, что абсолютно уверен: его позиция по Крыму и Донбассу не имеет к болезни никакого отношения.

Автор: Иван Губкин17 августа 2017, 12:47
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Какой запомнилась актриса Вера Глаголева

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