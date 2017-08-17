Когда Роза Сябитова покинет Первый канал

Программу "Давай поженимся!" выживают из эфира. Ее судьба оказалась под вопросом.

Откроем страшную тайну: с переходом Андрея Малахова на "Россию", увольнением Александра Олешко, закрытием программ "Наедине со всеми" и "Пока все дома" череда глобальных перемен на Первом канале не закончится. Впереди самое интересное. Как говорится, не переключайтесь.

В кулуарах "Останкино" судачат о том, что следующей жертвой станет программа "Давай поженимся!" Она выходит с 2008 года и не раз подвергалась критике за "рекламирование лженаук" и "уродливых моделей половых отношений".

К тому же репутация главной свахи страны Розы Сябитовой изрядно подмочена. Обманутые невесты заявили, что платили ей по 250 тысяч рублей, однако на свидания приходили подставные актеры. А Первый канал ужас как не любит скандальных персон в своих рядах.

Разговоры о закрытии главного брачного телеагентства не лишены оснований. Достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне программу перенесли из вечернего эфира в дневной. Опытные телевизионщики знают: часто за этим следует закрытие передачи.

Цель "Давай поженимся!" – эффектное шоу, а не создание крепких семей. Например, Сергей Борзенков был участником проекта дважды. Первый раз – когда искал невесту. Второй – когда женился, и молодых пригласили в студию на отчетный предновогодний выпуск. Брак продлился всего два с половиной года.

"В программе и не ставят себе задачей переженить всю страну. Как объяснила девушка-редактор, пригласившая меня на съемки, они показывают людям, что такое проблема выбора, что не всегда бывает, как хочется. Допустим, хочет жених, чтобы потенциальная невеста была умная, красивая, без детей. Но в жизни не бывает идеалов. И ему предъявляют: вот тебе умная-красивая, но с ребенком. Или – бездетная красотка, но пустышка. Чтобы люди уяснили для себя, какие качества для них в приоритете", – цитирует "Мир новостей" героя программы.

Многие зрители давно просят Первый избавиться от Сябитовой и ее удалой компании. Они считают все происходящее в студии дурновкусием, постановочным шоу и примитивом для недалеких домохозяек. Впрочем, каналу проект выгоден – туда легко продавать дорогостоящую рекламу средств гигиены, бытовой химии, косметики, одежды и мебели.