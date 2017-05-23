Какая кошка пробежала между Гузеевой и Сябитовой

Возможно, коллеги не дружат из-за денег или мужчины. Но так якобы пожелала сама Лариса.

Сегодня актриса и телеведущая Лариса Гузеева отмечает 58-й день рождения. Торжествам в Москве она предпочла поездку по европейским странам. Роза Сябитова – коллега Гузеевой по телепроекту "Давай поженимся!" на Первом канале – поздравила именинницу при помощи короткого sms-сообщения.

Звонить же друг другу у них не принято. Дело в том что, как призналась главная сваха страны корреспонденту Dni.Ru, после того как выключается камера, она не поддерживает контактов с Гузеевой и Володиной: "Это было главное условие Ларисы, которая сразу сказала, что никакой дружбы, никаких связей вне студии ей не нужно. Поэтому о новостях из жизни друг друга мы узнаем из Instagram. Правда, поздравлениями с днем рождения обмениваемся, но и то не звоним, а пользуемся эсэмэсками".

Как писали ранее Dni.Ru, одна из причин такого странного поведения – деньги. Роза и Лариса словно бы соперничают в том, кто больше получает. "В иные хлебные месяцы я зарабатываю до полутора миллионов рублей в месяц, – хвастается Роза. – Это не только гонорар за участие в "Давай поженимся!", но и мои рекламные проекты, писательская деятельность, сотрудничество с радио.Ну и собственное брачное агентство приносит какой-никакой доход. Но Гузеева все равно получает больше. Она очень любит драгоценности, разбирается в них и постоянно балует себя чем-то новеньким".

Лариса Гузеевой, действительно, грех жаловаться на бедность. Прежде чем начать помогать одиноким людям найти свою любовь в рамках брачного шоу на Первом канале, Гузеева много снималась. В ее фильмографии более 50 ролей. А сегодня она играет в нескольких антрепризных спектаклях, много гастролирует. И это приносит ей неплохой доход.



У нее не бедствует и муж, Игорь Бухаров, который является президентом Федерации рестораторов и отельеров России, а также владеет дорогим рестораном Москве. Возможно, устроенная личная жизнь Гузеевой – еще одна причина, по которой коллеги не общаются. Ведь у Сябитовой мужа нет – сапожник без сапог.