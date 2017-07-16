Меньшов раскрыл секрет долговечности брака с Алентовой

Актер Владимир Меньшов рассказал о браке с артисткой Верой Алентовой, в котором они состоят уже более 50 лет. По его словам, секрет отношений состоит в везении и работе над ними.

"Конечно, любовь – это подарок свыше", – считает Владимир Меньшов. "Но, чтобы сохранить этот подарок, нужно подкреплять свои чувства поступками", – пояснил он. В частности, по мнению актера, в семье необходимо заводить какие-либо традиции, устраивать праздники, передают "Аргументы и Факты".

"Я радуюсь, когда мы семьей на Новый год собираемся. Прозвучали куранты – и начинается вручение подарков", – рассказал Владимир Меньшов. Он вспомнил, что эту традицию среди близких завела Вера Алентова. Он отметил, что в его семье такого обычая не было.

"Потом она приучила к этому нашу дочь, а Юля, в свою очередь, своих детей. И теперь внуки сами делают какие-то подарки нам, рисуют, строят", – рассказал актер. "А дальше они понесут эту традицию уже в свои семьи. И это здорово", – заключил он.

Между тем артист рассказал об отношениях с дочерью Юлей Меньшовой, которая стала режиссером постановки "Любовь. Письма" в Театре имени Пушкина. В этом спектакле принимают участие как Владимир Меньшов, так и Вера Алентова. Отец постановщицы признал, что работать под руководством собственного ребенка ему оказалось трудно.

"Я мало получаю от режиссеров во время репетиций", – пояснил Владимир Меньшов. "Обычно я сам придумываю роль, мне режиссеры больше мешают, чем помогают. Вот и с Юлей я тоже вначале был настроен на то, чтобы работать над своим персонажем самостоятельно", – рассказал он.

Вера Алентова, Владимир Меньшов и Юлия Меньшова - семейный портрет. 1980-е. pic.twitter.com/JxBzuqWHvm — Исторические Фото (@HistoryFoto) 7 августа 2016 г.

При этом он подчеркнул, что Вера Алентова наоборот абсолютно верит режиссеру. Он пояснил, что мнение постановщика может регулярно меняться. "Не надо буквально следовать замыслу режиссера", – заявил он, признав, что Юлия в итоге "победила" его.

Напомним, ранее Владимир Меньшов рассказал об отношениях внутри семьи. "У нас самая большая дипломатка в нашей семье Юля. А мы с Верой бескомпромиссны. Поэтому нервов еще чертова уйма тратится на многие вещи", – рассказал он. Например, если супруге больше нравится отдых на берегу моря под зонтиком, то он предпочитает двигаться и получать как можно больше впечатлений.