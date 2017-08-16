Звезда "Дома-2" отправила любовника на операцию по увеличению груди

Теперь будет сексуальная "четверочка". Расстраиваться больше не придется.

Лера Фрост – одна из самых любвеобильных участниц скандального шоу "Дом-2". В марте 2015 года она пришла к Олегу Бурханову, с которым познакомилась в интернете, однако отношения не сложились. Девушка переключилась на Сергея Катасонова, но тот вскоре покинул проект.

Обратив внимание на бывшего футболиста Максима Рожкова, разлучница отбила его у Кристины Дерябиной. Влюбленных даже отправили на Сейшелы, но под жарким солнцем любовь "расплавилась" и парочку выгнали с проекта. За пределами "Дома-2" чувства не возродились.

Лера вернулась в конце января 2017 года. Она заприметила Ивана Барзикова, однако тот был увлечен Лизой Полыгаловой. Затем в поле зрения попал Сергей Захарьяш, но опять не срослось...

Теперь девушка строит любовь с Захаром Саленко. Он тот еще фрукт! Например, хочет, чтобы Лера срочно увеличила грудь. "Я резко похудела, поэтому грудь потеряла форму, что расстраивает меня и Захара. Сделать ее хотела давно, но боялась", – рассказала Фрост.

Решившись на сексуальную "четверочку", Лера отправила очередного любовника посмотреть, как ей вставят имплантаты. "Любимый поддержал. Сказал, будет заботиться, пока все не заживет. Захар, кстати, пообещал присутствовать во время операции", – цитирует ее журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".