Бузова поплатилась за разбитую семью Тарасова

Отмщение оказалось страшным. Экстрасенс называет это "кармическим бумерангом".

Бракоразводный процесс ведущей телепроекта "Дом-2" и новоиспеченной певицы Ольги Бузовой долго обсуждали поклонники. А сегодня все говорят об отношениях футболиста с моделью Анастасией Костенко. Победительница 16-го сезона телепроекта "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос по просьбе Dni.Ru комментировала все эти любовные перипетии с точки зрения кармы.

"Я сомневаюсь, что на роду Ольги наложен венец безбрачия – насколько мне известно, родители, бабушки и дедушки телезвезды являют собой примеры гармоничных счастливых браков" – отметила знаменитый экстрасенс.

"На мой взгляд, здесь сработал кармический прием возврата, который в народе часто называют "бумеранг". Ольга вмешалась в первый брак Дмитрия (первая жена футболиста – Оксана Осинкина, Прим. ред.) и это вмешательство закончилось распадом семьи, – продолжает Виктория. – Такое поведение неверно как с моральной стороны – уводить мужчину из семьи нехорошо, так и с точки зрения родовой системы – в первом браке Дмитрий успел стать отцом (дочь Ангелина 2009 года рождения – Прим.ред.), и сегодня невиновная ни в чем девочка вынуждена расти практически без отца".

"Подобные вещи часто вызывают у Вселенной желание отплатить человеку той же монетой. Однако в этом для Ольги есть и плюс – как иначе, если не на собственных ошибках, людям становиться мудрее?", – заверила Виктория.