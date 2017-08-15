Эксклюзив Особое мнение Интервью Названы имена наставников 6-го сезона "Голоса" На Первом канале устроили "поминки" по Малахову

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Скандал с Кизяковым связали с уходом Малахова

Тимур Кизяков с женой Еленой. Фото: 1tv.ru
Новость о том, что Тимур Кизяков следом за Малаховым и Олешко покидает главный телеканал страны, грянула как гром среди ясного неба. Телеведущий рассказал о том, что стало причиной прекращения сотрудничества с Первым каналом.
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"История с декабрьским скандалом тоже очень простая. Мы занимаемся определением детей в семьи посредством видеопаспорта уже одиннадцатый год. Потом разные нечистоплотные структуры поняли, что на этом можно зарабатывать. В дальнейшем мы посчитали деньги, которые недобросовестные компании требовали за видеопаспорт, и ужаснулись. Сумма оказалась в 17 раз больше, чем у нас", – рассказал Кизяков в интервью сайту "Комсомольская правда".

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"Об этом мы рассказали Васильевой и обратили ее внимание на то, что в наибольшей степени следует проверить. Она была возмущена. Эта информация через несколько дней предалась огласке, поскольку соответствующие ведомства стали подробнее изучать наш вопрос. Итак называемые конкуренты, чтобы обезопасить себя, сделали вброс ложных сведений. Это передергивание фактов происходит для того, чтобы толпа, не думая, пошла громить", – поделился Тимур.

"Получается, что не мы гордо ушли, а нас с позором выгнали. Мы же приняли решение о том, что программа больше не будет транслироваться в пределах Первого канала, еще в мае. У нас есть официальные документы с печатями и подписями. Работать стало больше невозможно. Политика руководства нас перестала устраивать", – объяснил телеведущий.

Кизяков пообещал, что изо всех сил постарается продолжить свое дело и не дать умереть программе: "Сложно вдвоем-втроем бороться с людьми, которые имеют громкие имена и фамилии. Мы будем рассматривать предложения других телеканалов о сотрудничестве. Вы должны понимать, все течет из одного моря. Уход Малахова, Олешко – это независимые истории, но что остается делать Первому каналу в этой ситуации, чтобы сохранить лицо? Сделать виноватыми уходящих", – заключил бессменный ведущий программы "Пока все дома". 

Автор: Василиса Моргунова15 августа 2017, 21:58

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