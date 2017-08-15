Николаев с радостью проводил Кизякова с Первого канала

Тимура Кизякова с женой заподозрили в получении 110 миллионов. Коллега ведущего по телецеху, Игорь Николаев, рассказал о программе, которая отныне транслируется вместо "Пока все дома".

"Быть честным сегодня – это даже оригинально. У нас все по-честному. Душевный, понятный, человеческий, искренний разговор о простых истинах, стремлениях, правилах жизни. Открыто, без лукавства", – рассказал Николаев в июльском интервью сайту "Комсомольская правда".

Юрий Николаев на протяжении многих лет вел программу "Утренняя почта" на советском телевидении, а в начале 1990-х на РГТРК "Останкино" – "Утреннюю звезду". "Меня будет греть мысль, что "Честное слово" с Юрием Николаевым зарядит зрителей хорошим настроением. Всегда говорил: я работаю для зрителя, мне важно быть с ним на одной волне", – отметил 69-летний телеведущий.

Напомним, скандал разгорелся из-за рубрики "У вас будет ребенок", которая выходила с 2006 года. Супруга Тимура Кизякова, Елена, рассказывала о детях из российских детских домов, пропагандировала приемные и патронажные семьи и помогала усыновлению.

Как утверждают ТАСС и газета "Комсомольская правда", сотрудник ведомства, Евгений Сильянов сообщил, что Кизяков получает из бюджета деньги на создание видео о сиротах и судится с благотворительными фондами, если те пытаются использовать термин "видеопаспорт", который принадлежит компании Кизякова. "Мы закрыли программу из-за подпорченной репутации, до конца сезона их дотянули с трудом, но с апреля уже готовили новую", – сообщили Dni.Ru источники на Первом.