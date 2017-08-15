Прощание с Малаховым закончилось истерикой

Ведущему "Пусть говорят" слагают панегирики и создают стикеры с его изображением. А ситуация кажется все более странной.

Первый канал готовит к эфиру вторую серию специального выпуска "Пусть говорят", посвященного уходу Андрея Малахова. "Главная интрига сезона" – под таким слоганом проходят съемки. Чем все закончится, знают лишь несколько людей в "Останкино".

"Это такой квест, который мы предлагаем разгадать телезрителям", – рассказали Dni.Ru в кулуарах Первого канала. Там, кстати, очень радуются всеобщей истерике вокруг увольнения Малахова – рейтинги "Пусть говорят" улетели далеко за горизонт.

Участники съемок тоже не знают, что с Андреем, где он, уходит или все же остается. Ситуация очень странная. "В студии было всего много сказано во время записи, но я так ничего и не поняла о судьбе ведущего", – призналась Dni.Ru легендарный советский диктор Анна Шатилова, отметившаяся в первой части этого "сериала".

Интернет-пользователи не остались в стороне и оригинально простились с Малаховым. В популярном мессенджере TamTam от Mail.Ru появились стикеры с фото Андрея и его фразами, ушедшими в народ.

Обычно эти изображения представляют собой сюжетные картинки с веселыми или, наоборот, пессимистичными, а то и провокационными подписями. Стикеры призваны выражать эмоции или действия. В отличие от смайлов, они более детализированы: передают информацию не только при помощи мимики, но и языка жестов.

Ранее забавные стикеры выпустило российское Министерство иностранных дел. Их героями стали, в частности, глава ведомства Сергей Лавров и его американский коллега Джон Керри. Надпись на одной из картинок гласит: "МИД без башни".