Пушкина о тяжбах и дрязгах Андрея Малахова

Коллега ведущего "Пусть говорят" рассказала о его секрете. Но интрига сохраняется.

В эфир Первого канала вышел первый выпуск программы "Пусть говорят" с новым ведущим. Теперь разбираться в семейных драмах, присутствовать при оскорблениях и разнимать дерущихся предстоит бывшему ведущему новостей Дмитрию Борисову.

Меж тем, Татьяна Пушкина, бывшая коллега Андрея Малахова, рассказала, в чем заключался его главный секрет. "Во-первых, он вхож в каждый дом. И, конечно, он чрезвычайно обаятельный человек, меня всегда это подкупало. Я помню времена, когда он только начинал, тогда мы договаривались, что будем вести программу "Утро" на Первом канале… Мне кажется, что по своему темпераменту он удивительно подходит большинству нашей аудитории"

"Он продолжает оставаться живым человеком. Мне кажется, что он нисколько не выгорел эмоционально, несмотря на то, что работает в программе, где бесконечные тяжбы, дрязги и людские судьбы. Именно этим он и близок нам, он способен собрать вокруг себя большую аудиторию", – цитирует телеведущую портал StarHit.

Напомним, что судьба Малахова на сей момент до конца не ясна. Кто говорит, что он теперь будет вести "Прямой эфир" у конкурентов на "России". Другие предполагают, что Андрей пока просто решил отдыхать – его жена, мол, ждет первенца и телеведущий берет декретный отпуск по уходу за ребенком. Среди причин ухода Андрея назывался его конфликт с новым продюсером "Пусть говорят" и недовольство редакционной политикой – программу хотят сделать политической, а не остросоциальной.