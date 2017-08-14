Пушкина о тяжбах и дрязгах Андрея Малахова

Эксклюзив Особое мнение Интервью Названы имена наставников 6-го сезона "Голоса" На Первом канале устроили "поминки" по Малахову

Выбор читателей

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Корчевников убит из-за Малахова
Малахов ушел с Первого канала из мести
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
Лера Кудрявцева переживает кризис в отношениях
партнеры
Понедельник 14 августа
Лента новостей
21:54
Московское метро перешло на усиленный режим работы
21:49
Названа самая состоятельная спортсменка Земли
21:32
На съемках боевика о супергерое погибла женщина-каскадер
21:13
На востоке Москвы от удара молнии загорелся дом
20:52
Впавшей в кому в Турции россиянке пришла помощь
20:35
Тимошенко поставила крест на Украине из-за скандала с оружием
20:19
Поцеловавшая Путина россиянка: Это было взаимно
20:14
На Казанском направлении ж/д произошел сбой в движении поездов
20:07
Арестованный в Москве боевик отказался признать вину
19:46
Три енота устроили потасовку из-за велосипеда (видео)
19:35
Прибыль "Газпрома" упала в 11 раз за полгода
19:20
Пятилетняя девочка ужаснула 54-м размером ноги
18:56
Деловой английский в России: с чего начать и как улучшить результат
18:50
В Турции экскаватор раздавил пассажирский автобус
18:37
В подмосковном карьере утонул 4-летний ребенок
18:20
Арестованных в Москве боевиков "ИГ" отправили за решетку
18:17
В России научились лечить депрессию с помощью лампочки
18:02
Изнывающим от жары москвичам поставят охлаждающую лавочку
17:57
Российские вертолеты пробрались в тыл боевиков "ИГ" (видео)
17:53
Саакашвили приготовил план свержения олигарха Порошенко
17:44
Российский чемпион-шизофреник убил мать по приказу из астрала
17:23
Возле станции метро "Текстильщики" возведут торговый центр
17:02
Белковая диета довела спортсменку до смерти
16:54
Ким Чен Ын испортил отдых Трампу
16:50
В московской больнице умер член "банды ГТА"
16:43
Путин назначил нового посла в Финляндии
16:41
Разведчик шокировал украинцев рассказами о Крыме
16:32
На Урале пьяный водитель устроил гонки по встречке (видео)
16:09
Опубликовано видео задержания террористов "ИГ" в Москве
15:43
Поцеловавшей Путина россиянке устроили проблемы на работе
15:30
В Москву проник опасный вирус из Турции
15:08
Коварный Порошенко жестко подставил Ким Чен Ына
15:03
Чемпион России отрезал голову матери
14:59
Особенности флирта в отпуске
14:55
Включавшую детям порно няню из Воронежа взяли в оборот
14:48
Звезда "Голоса" дала Градскому от ворот поворот
14:33
Тимати отказался говорить об автоскандале в Шереметьево
14:31
В РПЦ высказались о скором конце света
14:27
В московском метро поезд сошел с рельсов
14:14
Алла Пугачева стремительно теряет голос
14:08
Украинцы наплевали на языковой террор Киева
14:05
Названы полезные свойства никотина
14:01
Юный рецидивист спрятал ворованный телескоп в сарае
13:57
Анисину отругали после письма Путину
13:48
В Москве ребенок серьезно пострадал при падении из окна
13:34
У онкобольной любовницы попа из "Дома-2" выросла жуткая борода
13:33
Елизавету Боярскую замучила совесть
13:31
Москву спасли от терактов в торговых центрах
13:14
В центре Москвы обнаружили мертвого мужчину
13:14
Мустафина впервые показала дочь
13:08
Свадьба российского миллионера на Рублевке поразила роскошью
13:06
На Первом канале устроили "поминки" по Малахову
13:05
Назначено заседание суда по делу "пьяного" мальчика
12:59
АСВ ищет компромисс с пострадавшими вкладчиками "Югры"
12:42
Безвиз Порошенко добил "остатки" Украины
12:41
Енот-альпинист умилил Сеть (видео)
12:35
Баттл Oxxxymiron и Гнойного бьет рекорды популярности
12:32
Украинской журналистке устроили травлю за любовь к коллеге из России
12:21
Третий муж оказался младше Курковой на 10 лет
12:19
Бейсбольные фанаты утешили друг друга сексом в метро (видео)
11:58
Турист за пару минут выиграл 710 миллионов рублей
11:53
Главные опасности онлайн-шопинга
11:53
Чиновникам разрешат принимать дорогие подарки
11:51
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
11:48
Звезда американского кино умерла после трех лет борьбы с раком
11:37
Подробности скандального ухода Корчевникова из "Прямого эфира"
11:35
В Грузии турист из России впал в кому после падения с шестого этажа
11:19
Поклонская ответила на шпильку Соловьева
11:12
Москвичи поменяли теплую одежду на бикини
11:02
Москвич получил ножевое ранение после встречи с бывшей женой
10:59
Невнимательный Трамп проморгал триумф России
10:53
Внук Пугачевой улетел из России после свадьбы
10:32
Каким будет август для курса рубля
10:26
Таинственный бункер связали с загадкой перевала Дятлова
10:23
Малахову предложили смехотворную зарплату
10:21
"Аэрофлот" отменил 20 рейсов из-за непогоды
10:21
500 млн человек предсказали гибель в ядерной войне (видео)
10:11
Автобус с людьми перевернулся в Турции
10:01
Найден новый способ кражи денег с банковских карт россиян
09:58
Подобрать ребенку спортивное занятие можно будет по Сети
09:51
В Испании задержали трех россиян после убийства итальянца (видео)
09:46
В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт
09:41
Отец новой пассии Абрамовича оказался злостным должником
09:30
Рядом с МКС обнаружили загадочный объект
09:26
Энергетики назвали первым шагом к кокаину
09:26
На детской площадке в Москве обнаружили тело мужчины
09:08
Хамоватый Роналду устроил истерику в Барселоне
09:04
Сати Казанова подтвердила слухи о предстоящей свадьбе
09:01
Благоустройство двух улиц в центре Москвы подходит к концу
08:56
Ночью Москву затопило дождем
08:53
Украина поставляет в Россию опасные удобрения
08:43
Куда переселят москвичей по программе реновации
08:39
Под Москвой двухлетняя девочка выпала из окна и разбилась
08:33
Андрей Малахов ждет первенца
08:30
Лукашенко пожаловался на "откаты" в отношениях с Россией
08:15
Подлые США "посадят на цепь" российских дипломатов
08:01
Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
07:56
Женщина погибла под колесами поезда в Москве
07:51
В Подмосковье водитель насмерть задавил двухлетнего сына
20:29
Первый канал официально объявил наставников нового сезона шоу "Голос"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алла Пугачева стремительно теряет голос
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
Холостяку Абрамовичу сватают Бузову
С Фриске требуют проценты за присвоенные миллионы
Артист-неудачник жестоко расправлялся с детьми
Джигурда поглумился над уволенной командой Малахова
Шоу-бизнес

Пушкина о тяжбах и дрязгах Андрея Малахова

Андрей Малахов. Фото: 1tv.ru
Коллега ведущего "Пусть говорят" рассказала о его секрете. Но интрига сохраняется.
прочитано 4242 раза

В эфир Первого канала вышел первый выпуск программы "Пусть говорят" с новым ведущим. Теперь разбираться в семейных драмах, присутствовать при оскорблениях и разнимать дерущихся предстоит бывшему ведущему новостей Дмитрию Борисову.

ПО ТЕМЕ

На Первом канале устроили "поминки" по Малахову

 Малахов уходит с Первого канала

Сюжеты Малахов уходит с Первого канала

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Меж тем, Татьяна Пушкина, бывшая коллега Андрея Малахова, рассказала, в чем заключался его главный секрет. "Во-первых, он вхож в каждый дом. И, конечно, он чрезвычайно обаятельный человек, меня всегда это подкупало. Я помню времена, когда он только начинал, тогда мы договаривались, что будем вести программу "Утро" на Первом канале… Мне кажется, что по своему темпераменту он удивительно подходит большинству нашей аудитории"

"Он продолжает оставаться живым человеком. Мне кажется, что он нисколько не выгорел эмоционально, несмотря на то, что работает в программе, где бесконечные тяжбы, дрязги и людские судьбы. Именно этим он и близок нам, он способен собрать вокруг себя большую аудиторию", – цитирует телеведущую портал StarHit.

Напомним, что судьба Малахова на сей момент до конца не ясна. Кто говорит, что он теперь будет вести "Прямой эфир" у конкурентов на "России". Другие предполагают, что Андрей пока просто решил отдыхать – его жена, мол, ждет первенца и телеведущий берет декретный отпуск по уходу за ребенком. Среди причин ухода Андрея назывался его конфликт с новым продюсером "Пусть говорят" и недовольство редакционной политикой – программу хотят сделать политической, а не остросоциальной. 

Автор: Иван Губкин14 августа 2017, 20:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Седокова и Малахов показали сексуальные тела у Агаларова

567

комментарии

Политика

Тимошенко поставила крест на Украине из-за скандала с оружием
Саакашвили приготовил план свержения олигарха Порошенко
Ким Чен Ын испортил отдых Трампу
Лукашенко пожаловался на "откаты" в отношениях с Россией

Шоу-бизнес

Тяжбы и дрязги Андрея Малахова поразили Пушкину
Пелагея вынуждена сдать полугодовалую дочь
Бузова поплатилась за разбитую семью Тарасова
С Фриске требуют проценты за присвоенные миллионы

Проишествия

Кафельников высказался о растерзавшем мать чемпионе-шизофренике
Впавшей в кому в Турции россиянке пришла помощь
Белковая диета довела спортсменку до смерти
Москву спасли от терактов в торговых центрах

Lifestyle

Здоровье звезды фильма "Любовь и голуби" резко ухудшилось
В Сети появился трейлер британской комедии о смерти Сталина
Коллеги о последних днях звезды "Бандитского Петербурга"
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Шоу-бизнес

Подробности скандального ухода Корчевникова из "Прямого эфира"

Руководство телеканала "Россия 1" поставило ему жесткое условие
Шоу-бизнес

Третий муж оказался младше Курковой на 10 лет

Актриса тайно вступила в брак
Шоу-бизнес

Градский обездвижен из-за тяжелой травмы

Наставник "Голоса" передвигается в инвалидном кресле
Происшествия

Российский чемпион-шизофреник убил мать по приказу из астрала

Мать гордилась своим сыном

Гороскоп

Смерть Бережной была спланирована
Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
У невесты Овсиенко нашли другого мужчину
С особенной дочкой Данко случится чудо

Фоторепортажи

Елизавету Боярскую замучила совесть
Москвичи поменяли теплую одежду на бикини
Лучшие роли актера Андрея Федорцова
Волочкова ужаснула дырявым купальником

Спорт

Названа самая состоятельная спортсменка Земли
Мустафина впервые показала дочь
Хамоватый Роналду устроил истерику в Барселоне
Кличко: Часть меня умерла

Регионы

Таинственный бункер связали с загадкой перевала Дятлова
Под Петербургом 9-летний мальчик героически спас мать
40 кошек обглодали тело умершего пенсионера
Включавшую детям порно няню из Воронежа взяли в оборот
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru