На Первом канале устроили "поминки" по Малахову

Коллеги ведущего "Пусть говорят" в трауре. Судя по их словам, мир с уходом Малахова из "Пусть говорят" потерял что-то очень большое, важное и неординарное.

"Главная интрига сезона" – так анонсировал Первый канал специальный выпуск передачи "Пусть говорят", посвященный уходу Андрею Малахову. Жители Сибири и Дальнего Востока программу уже посмотрели, а в европейской части страны она выйдет в эфир в 19:50 мск.

Все интриги раскрывать не станем, скажем лишь, что провел передачу Дмитрий Борисов. Ведущий вечерних "Новостей" и программы "Время" на Первом пояснил: "Кого только пресса за эти дни не записала в претенденты на место Андрея. Но а поскольку в этом контексте чаще всего звучало мое имя, то, пожалуй, этот эфир начну я, а там посмотрим".

Гостями в студии стали лица Первого канала: Дмитрий Дибров, Екатерина Андреева, Арина Шарапова, Дмитрий Шепелев. Дмитрий Нагиев и Филипп Киркоров рассказывали об Андрее Малахове в записи. Администраторы в зале, как уверяет "КП", требовали от массовки громче хлопать и ярче реагировать: "Дайте хоть какие-то эмоции!" Но у всех на лицах было выражение вселенской скорби.

Программа, как свидетельствуют ее участники, больше напоминала поминки, когда о покойнике или никак не говорят, или хорошо. Эфир решил хоть как-то оживить стилист Влад Лисовец. Он предположил: "Наверное, Андрей нас сейчас смотрит и ржет".

Новая команда шоу сделала акцент в выпуске об Андрее Малахове на подборке его громких интервью в "Пусть говорят": с Людмилой Гурченко, Людмилой Зыкиной, Кристиной Орбакайте, Машей Распутиной и другими героями. Было чувство, что мир потерял что-то очень большое, важное и неординарное. Казалось, еще немного, и зал зарыдает. Но Дмитрий Борисов при этом держался уверенно, не нервничал, много улыбался.