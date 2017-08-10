Отца Жанны Фриске лишили последней надежды

Спор из-за выделенных на лечение Жанны Фриске денег продолжается несколько лет. Мосгорсуд признал законным взыскание с родственников Жанны Фриске 21 миллион рублей по иску благотворительной организации "Русфонда".

Как сообщает корреспондент Агентства городских новостей "Москва", судья Перовского суда принял решение оставить приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Ранее говорилось о том, что Перовский районный суд Москвы удовлетворил иск "Русфонда" к родителям и сыну певицы в размере 21,6 миллионов рублей, которые он обязал взыскать с родственников в солидарном порядке.

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также сыну певицы Платону в лице его представителя Дмитрия Шепелева об отчете расходования собранных телезрителями Первого канала средств на лечение Жанны Фриске. Родственников звезды обязали предоставить отчет о судьбе денежных средств и вернуть ноставшуюся сумму. "Русфонд" утверждал, что перечислил на счет певицы почти 25 миллионов рублей, но отчет был получен лишь о расходовании 4 миллионов рублей.

Публикация от Жанна Фриске Zhanna Friske (@friskefan) Мар 15 2017 в 2:16 PDT

Напомним, юристы "Русфонда" заявили, что деньги якобы были переведены на другой счет, а потом обналичены. Причем, в иностранной валюте, хотя зрители Первого канала делали перечисления в рублях. Представители организации ходатайствовали, чтобы суду предоставили информацию о движении денежных средств по счетам певицы. "Эти сведения составляют банковскую тайну, и получить их самостоятельно мы не можем", – объяснили они судье.