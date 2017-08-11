Любовница Тарасова проболталась о свадьбе

Анастасия Костенко дала откровенное интервью. Правда, об отношениях с футболистом ни словом не обмолвилась.

Футболист Дмитрий Тарасов познакомился с "вице-мисс Россия – 2014" Анастасией Костенко на светской тусовке. Девушка собиралась замуж, да и спортсмен был женат на Ольге Бузовой. Однако та встреча оказалась роковой: Тарасов развелся, стал жить с Костенко и даже познакомил ее с родными.

Настя долго молчала, но все же решилась на откровенное интервью. "Я хочу свадьбу, – призналась она. – Неважно, скромная или шикарная. Главное, чтобы друзья и родственники были в день этого события рядом. Личная жизнь для меня важнее всего. Даже не обсуждается".

Поклонники футболиста терпеть не могут Костенко. Мол, разрушила его брак с Бузовой и теперь хозяйничает в доме, который строился совсем не для нее. "Есть доля правды в выражении "с милым рай и в шалаше", – пошутила Анастасия и заверила, что ей плевать, кто и что говорит.

"Совершенно индифферентно отношусь к критике в соцсетях, – заявила красавица. – Наконец-то настало время, что мне стало все равно на мнения, в которых я не нуждаюсь. Эти люди не знают меня, и я не знаю их. Теперь у меня золотое правило – ничего не читать о себе в соцсетях".

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Авг 5 2017 в 1:56 PDT

Костенко подчеркнула, что никогда не смирилась бы с предательством мужчины. А ведь именно так поступил Тарасов по отношению к Бузовой.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Авг 6 2017 в 11:47 PDT

Настя осторожна в словах, о будущем говорит туманно. "Свои мечты оставлю при себе, но уверяю: в них нет ничего криминального", – цитирует Костенко портал wday.ru