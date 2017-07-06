Любовница Тарасова скрывает живот под одеждой

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов отдыхает со своей возлюбленной, моделью Анастасией Костенко в Дубае. Внимательные фанаты разглядели у красотки округлившийся живот.

На протяжении нескольких дней Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко наслаждались отпуском на одном из самых престижных курортов мира. Теперь же они вернулись домой. Заинтересованные поклонники (среди которых немало фанатов бывшей жены Тарасова, ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2", дизайнера, певицы Ольги Бузовой), внимательно следящие за жизнью влюбленных, разглядели на свежей фотографии влюбленных у Костенко округлившийся живот.

Речь идет о снимке, который на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал Дмитрий. На фото Тарасов запечатлен в обнимку с приятелем, а рядом расположилась Костенко. "Макс, спасибо большое, как всегда собрал со вкусом", – подписал кадр футболист. Судя по обстановке, влюбленные устроили себе шопинг.

Особое внимание подписчиков привлекла белая футболка Анастасии, под которой, как заявили некоторые фанаты, модель спрятала округлившийся животик. "Настя откушалась на отдыхе? или беременная? если да, то я их поздравляю! прекрасная пара!!!!", "У Насти животик?", "Настя беременная?" – заподозрили подписчики.

enter; width:100%;"> Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Июл 5 2017 в 7:18 PDT

Ранее в своем аккаунте в той же соцсети Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили шесть месяцев отношений. "Праздничный ужин с моей любимой😊 спасибо за прекрасные шесть месяцев #ужин#отдых#любовь", – написал под снимком Тарасов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены -прим.ред.).

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Июл 1 2017 в 3:04 PDT

Подписчики футболиста тут же сопоставили даты, и припомнили Тарасову, что ровно полгода назад 30 декабря он официально развелся со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой.