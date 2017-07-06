Любовница Тарасова скрывает живот под одеждой
На протяжении нескольких дней Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко наслаждались отпуском на одном из самых престижных курортов мира. Теперь же они вернулись домой. Заинтересованные поклонники (среди которых немало фанатов бывшей жены Тарасова, ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2", дизайнера, певицы Ольги Бузовой), внимательно следящие за жизнью влюбленных, разглядели на свежей фотографии влюбленных у Костенко округлившийся живот.
Речь идет о снимке, который на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал Дмитрий. На фото Тарасов запечатлен в обнимку с приятелем, а рядом расположилась Костенко. "Макс, спасибо большое, как всегда собрал со вкусом", – подписал кадр футболист. Судя по обстановке, влюбленные устроили себе шопинг.
Особое внимание подписчиков привлекла белая футболка Анастасии, под которой, как заявили некоторые фанаты, модель спрятала округлившийся животик. "Настя откушалась на отдыхе? или беременная? если да, то я их поздравляю! прекрасная пара!!!!", "У Насти животик?", "Настя беременная?" – заподозрили подписчики.
enter; width:100%;">
Ранее в своем аккаунте в той же соцсети Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили шесть месяцев отношений. "Праздничный ужин с моей любимой😊 спасибо за прекрасные шесть месяцев #ужин#отдых#любовь", – написал под снимком Тарасов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены -прим.ред.).
Подписчики футболиста тут же сопоставили даты, и припомнили Тарасову, что ровно полгода назад 30 декабря он официально развелся со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой.
Шоумен пошутил над ведущим популярного шоу "Пусть говорят"
Бывший украинский президент вынужден жить скромно и скрытно
Дмитрию Рубину было 55 лет
Анастасия Костенко округлилась на отдыхе