Высоцкая попала в скандал из-за повара-раба

Повар кулинарной студии Юлии Высоцкой Андрей Иванов обвинил свою именитую работодательницу в рабском труде. Однако мало того, что мужчина работал восемь месяцев без выходных, так при увольнении не получил денег за переработку, зато имеет теперь пустую трудовую книжку.

Кулинар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд. Повал Андрей Иванов работал восемь месяцев без единого выходного. После заявления об увольнении мужчине не заплатили за переработки и выдали пустую трудовую книжку, передает паблик Mash. "Могу сказать сумму примерную. Это 250 тысяч рублей. Без учета процентов за задержку зарплаты", – заявил кулинар.

Когда Иванов потребовал свои деньги, ему пригрозили влиянием мужа Юлии Высоцкой, режиссера и продюсера Андрея Кончаловского. "Сказали, что Кончаловский по одному звонку решит все проблемы, а меня нигде больше не возьмут на работу", – пожаловался повар. Теперь Андрей Иванов намерен обратиться в прокуратуру и суд.

Отметим, что Высоцкая успевает заниматься не только кулинарией. Она снимается в кино и играет в спектаклях у мужа Андрея Кончаловского, блистает на кинофестивалях, ведет программу "Едим дома". А с конца зимы стартовала ее новая передача "Умный дом", в которой Высоцкая делится советами, проверенными на личном опыте.

А еще к Юлии приходят именитые друзья и коллеги. у которых она выведывает личные секреты, позволяющие им сделать дом теплым, комфортным и уютным. "Утром в субботу никто никуда не спешит, вся семья в сборе, – рассказала о передаче Юлия Высоцкая. - Так здорово за завтраком обсудить домашнюю жизнь, интерьер, возможность обновления пространства, различные приспособления, помогающие создавать комфорт в доме. В нашей программе делимся со зрителями новыми идеями, вдохновляющим настроением и полезной информацией, помогая создать свой единственный, неповторимый и самый лучший на свете дом".