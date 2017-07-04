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Высоцкая попала в скандал из-за повара-раба

Юлия Высоцкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Повар кулинарной студии Юлии Высоцкой Андрей Иванов обвинил свою именитую работодательницу в рабском труде. Однако мало того, что мужчина работал восемь месяцев без выходных, так при увольнении не получил денег за переработку, зато имеет теперь пустую трудовую книжку.
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Кулинар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд. Повал Андрей Иванов работал восемь месяцев без единого выходного. После заявления об увольнении мужчине не заплатили за переработки и выдали пустую трудовую книжку, передает паблик Mash. "Могу сказать сумму примерную. Это 250 тысяч рублей. Без учета процентов за задержку зарплаты", – заявил кулинар.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Когда Иванов потребовал свои деньги, ему пригрозили влиянием мужа Юлии Высоцкой, режиссера и продюсера Андрея Кончаловского. "Сказали, что Кончаловский по одному звонку решит все проблемы, а меня нигде больше не возьмут на работу", – пожаловался повар. Теперь Андрей Иванов намерен обратиться в прокуратуру и суд.

Отметим, что Высоцкая успевает заниматься не только кулинарией. Она снимается в кино и играет в спектаклях у мужа Андрея Кончаловского, блистает на кинофестивалях, ведет программу "Едим дома". А с конца зимы стартовала ее новая передача "Умный дом", в которой Высоцкая делится советами, проверенными на личном опыте.

А еще к Юлии приходят именитые друзья и коллеги. у которых она выведывает личные секреты, позволяющие им сделать дом теплым, комфортным и уютным. "Утром в субботу никто никуда не спешит, вся семья в сборе, – рассказала о передаче Юлия Высоцкая. - Так здорово за завтраком обсудить домашнюю жизнь, интерьер, возможность обновления пространства, различные приспособления, помогающие создавать комфорт в доме. В нашей программе делимся со зрителями новыми идеями, вдохновляющим настроением и полезной информацией, помогая создать свой единственный, неповторимый и самый лучший на свете дом".

Автор: Наталья Аряева4 июля 2017, 10:41
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