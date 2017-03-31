Высоцкая показала повзрослевшего сына

Актриса Юлия Высоцкая отправилась с 13-летним сыном Петром в небольшое путешествие в Санкт-Петербург. Звезда фильма "Рай" публикует совместные снимки в Instagram.

На одном из таких фото мама и сын сидят за столиком в кафе. "Такой взрослый уже", "Очень красивый мальчик!", "Так на вас, Юлия, похож", "Сыночек везде с вами и всегда с книжкой, такой умничка, мамина радость!", "Помню вашего сыночка в программах. Такой маленький был и озорной. А сейчас парень такой стал. Красивый!" – разразились комплиментами подписчики. Кое-кто отметил, что мальчик очень похож на отца Андрея Кончаловского.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Мар 31 2017 в 5:41 PDT

На другой фотографии Юлия запечатлена на фоне Исаакиевского собора. На ней стильное бежевое пальто, черные брюки и темно-коричневые ботинки на низком каблуке. "Радуемся весеннему солнышку", – объявила она.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Мар 31 2017 в 3:57 PDT

Напомним, на недавней церемонии вручения премии "Ника" Высоцкая произвела настоящий фурор. Артистка появилась в свете в длинном черном платье с глубоким декольте и пикантным высоким разрезом.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Мар 29 2017 в 9:31 PDT

"Фильм "Рай" получил четыре награды: лучший фильм, лучший режиссер, лучший продюсер и лучшая женская роль. Ура! Это заслуженная победа! Спасибо всей съемочной группе, всем, кто принимал участие в создании фильма", – написала актриса в Instagram, опубликовав совместное фото с супругом и режиссером картины Андреем Кончаловским.