Высоцкая показала повзрослевшего сына
На одном из таких фото мама и сын сидят за столиком в кафе. "Такой взрослый уже", "Очень красивый мальчик!", "Так на вас, Юлия, похож", "Сыночек везде с вами и всегда с книжкой, такой умничка, мамина радость!", "Помню вашего сыночка в программах. Такой маленький был и озорной. А сейчас парень такой стал. Красивый!" – разразились комплиментами подписчики. Кое-кто отметил, что мальчик очень похож на отца Андрея Кончаловского.
На другой фотографии Юлия запечатлена на фоне Исаакиевского собора. На ней стильное бежевое пальто, черные брюки и темно-коричневые ботинки на низком каблуке. "Радуемся весеннему солнышку", – объявила она.
Напомним, на недавней церемонии вручения премии "Ника" Высоцкая произвела настоящий фурор. Артистка появилась в свете в длинном черном платье с глубоким декольте и пикантным высоким разрезом.
"Фильм "Рай" получил четыре награды: лучший фильм, лучший режиссер, лучший продюсер и лучшая женская роль. Ура! Это заслуженная победа! Спасибо всей съемочной группе, всем, кто принимал участие в создании фильма", – написала актриса в Instagram, опубликовав совместное фото с супругом и режиссером картины Андреем Кончаловским.
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