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Шикарная Бузова устроила переполох в Баку

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Поющая ведущая "Дома-2" оказалась хитрее коллег. И подготовилась, как убедился корреспондент Dni.Ru, к жаре.
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Всего на два дня приехала в Баку поющая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова, но устроила среди местных мужчин настоящий переполох. Эмин пригласил красавицу выступить на музыкальном фестивале "Жара", который в этом году во второй раз проходит в солнечной столице Азербайджана

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Ольга Игоревна Бузова

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"Я была тут очень давно, поэтому подзабыла, какая бывает жара (в Баку сейчас выше +32! – Прим.ред.), – поделилась Бузова впечатлениями с корреспондентом Dni.Ru. – К счастью, у меня был с собой веер, иначе бы семь потов сошло. Не хотелось бы, потому что специально к "Жаре" шила красивое платье, мечтала запомниться образом. А коллеги завидовали – вот тебе и Бузова, всех обскакала и принесла с собой веер ".

Помимо уже нашумшего хита "Мало половин", Бузова представила на фестивале дуэт с Настей Кудри с символичным названием "Нам будет жарко". И было, правда, жарко!

"Сегодня мое выступление увидят восемь тысяч зрителей, я рада, что им нравится то, что я делаю, – улыбается счастливая Бузова. – А критики, которые кривятся, меня не волнуют. Пусть они лучше посмотрят, что билетов на мой первый сольный концерт в ноябре уже нет – многие ли артисты могут похвастаться такой любовью публики?!"

Вместе с Ольгой Бузовой, участниками первого фестивального дня стали Григорий Лепс, Александр Панайотов, Монатик, Вера Брежнева, Валерия, Светлана Лобода и другие звезды. Многие из них признались, что прервали отпуска и гастрольные туры, чтобы приехать на праздник к Эмину.

Автор: Феликс Грозданов27 июля 2017, 20:49

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