Пугачеву под конвоем проводили из Юрмалы в Москву

Примадонна оставила детей в Латвии и уехала на свадьбу внука. Самолету она предпочла железную дорогу.

На главном железнодорожном вокзале Риги сегодня переполох. В 17:30 вагоне СВ фирменного поезда "Латвия-экспресс" в Москву выезжала Алла Пугачева в сопровождении мужа Максима Галкина и верной подруги Алины Редель. Детей главная пара страны оставила с нянями в Юрмале, где супруги на лето снимают дом. Там их, кстати, сегодня уже выследили папарацци и сделали несколько кадров во время прогулки на пляже.

Вдоль перрона была расставлена полиция и охрана – всего около десяти человек. Они не давали возможности обычным пассажирам подойти близко к Пугачевой за автографом или фотографией. Хотя несколько журналистов проводить певицу все-таки приехали.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) Июл 25 2017 в 8:35 PDT

Артистка была одета очень просто, но стильно – в короткую мини-юбку, молодежную футболку и белоснежные кеды – и в свои 68 лет выглядела юной девушкой. Завершала образ сумочка через плечо и темные круглые очки.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) Июл 25 2017 в 8:38 PDT

Завтра, 26 июля, в 10:17 утра Алла Борисовна прибывает на Рижский вокзал. Придет в себя после 17-часовой дороги и уже 27-го будет гулять в Подмосковье на свадьбе у старшего внука Никиты. Ну а 29-го июля Народная артистка прибудет в Баку, где в рамках фестиваля Эмина Агаларова "Жара" состоится ее творческий вечер. На сцене будет блистать не только сама Пугачева, но и другие звезды, которые перепоют ее хиты.