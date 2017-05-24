Максакова набросилась на Садальского на шоу

Мария Максакова настолько пришла в себя после потери мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, что теперь регулярно дает интервью. На сей раз оперная дива словесно накинулась на друга своей матери, актера Станислава Садальского.

Не секрет, что у Марии Максаковой весьма непростые отношения с матерью, актрисой Людмилой Максаковой. В этой напряженности актер Станислав Садальский находится на стороне последней. На своих страничках в социальных сетях "Живой журнал" и Instagram артист регулярно так или иначе намекает на то, что матери тяжело переносить все происходящее, и призывает дочь одуматься.

Апогеем стало столкновение Садальского и Максаковой на передаче Андрея Малахова "Пусть говорят", где Стас прямо обратился к Марии с требованием связаться с матерью. Однако певица не намерена идти навстречу родительнице. Более того, она считает, что Садальскому следует прекратить вмешиваться в ее отношения с матерью.

Мария явно настроена негативно в отношении артиста. Максакова буквально накинулась на него в эфире ток-шоу "Циники", чей эфир находится в свободном доступе в интернете. "В его природе есть что-то, как сказать, какая-то ненормальность. Он ее очень хорошо умудряется конвертировать в такую специфическую известность почти маргинального толка. Он же известен тем, что ведет блог. Как магнит, он собирает вокруг себя странную аудиторию… Я имею в виду, что он нарабатывает свою популярность за счет подписчиков, а потом появляется на эфирах. Это как две стороны одной монеты. Он живет в постоянном скандале. Может быть, ему нравится то, что он делает, но со мной он крайне некорректен. Он почему-то выбрал меня мишенью для своей довольно неприглядной деятельности", – заявила Максакова.

Мария припомнила и ту передачу Малахова. По словам артистки, она не знала о том, что в студии Станислав Садальский, потому что участвовала в программе с помощью телемоста. "Если бы я заранее знала, что он там будет… Я аж дара речи лишилась и даже Толстого процитировала с ошибкой. Он пришел меня поучать, что я должна делать – звонить или не звонить. Это наша частная жизнь", – заявила оперная дива.