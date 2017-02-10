Солистка Serebro опозорилась перед жителями Казахстана

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина опозорилась перед гражданами Казахстана. После оскорбительных слов жители этой щедрой страны призывают бойкотировать подопечных Максима Фадеева.

Накануне артистки из коллектива Serebro Ольга Серябкина и Екатерина Кищук приняли участие в онлайн-эфире. Они играли в Mortal Кombat и одновременно отвечали на вопросы следивших за ними пользователей Сети.

Девушки все время отвлекались на игру и не могли толком развить свою мысль. Периодически Серябкина допускала нецензурные выражения в адрес коллеги по группе и вела себя дерзко.

До этого эфира в Казахстане у коллектива Serebro было много поклонников, скачивавших за деньги их песни, ходивших к ним на концерты. Ключевое слово – было. Теперь их стало существенно меньше, потому что Ольга во время боя с Екатериной не проследила за своим языком, доказав тем самым, что она не способна делать два дела одновременно.

Ведущий шоу задавал девушкам вопросы. Когда он начал произносить: "В Казахстане...", Серябкина резко оборвала его: "Казахстан? Да наплевать на Каз...". Договаривать исполнительница не стала, вернувшись в игру.

Фото опубликовано SEREBRO (@serebro_official) Фев 8 2017 в 9:28 PST

После неловкой паузы молодой человек поспешил исправить ситуацию: "Да, наплевать на этих персонажей". Видимо, он хотел сгладить неловкость, дав понять, что Ольга оговорилась, но многочисленные представители Казахстана успели обидеться.

На соцсети Серябкиной и группы Serebro посыпались тысячи гневных комментариев. "Пусть плюет, потом пить будет с того колодца в который плюнула...", "Никакого воспитания, хоть и на эмоциях не нужно так выражаться, воспитанные люди так себя не ведут", "Ты не серебро ты прогнившая ржавчина", "Как можно так высказываться о целой стране?! Пусть теперь прилетят к нам", "Казахстан не простит. Серябкина навсегда в черном списке", – негодуют представители дружественной страны, любящие и гостеприимные соседи.

Оскорбленные люди обратились к продюсеру группы Максиму Фадееву и даже к Арману Давлетьярову. "Эта Серябкина, оскорбила нашу Родину. Казахстан! А значит и Вас тоже! Пусть извинится", – пожаловались Давлетьярову пользователи Сети.

Фото опубликовано SEREBRO (@serebro_official) Фев 7 2017 в 4:54 PST

Активисты призывают всех казахстанцев забыть аккаунт группы. "Внимание, внимание, всем до завтра отписаться от группы Ольги и Серебро, и комментарии по полной программе обеспечьте", – пишут возмущенные подписчики.

Серябкиной пришлось принести извинения. Она опубликовала обращение в Instgtam группы. "Всем привет! Я бы хотела прокомментировать ситуацию, когда мы с Катей играли в "Мортал Комбат". Это ужасное недоразумение. Мне очень неприятно, что так произошло. Я ничего не хотела сказать плохого и тем более кого-то обидеть. Это случилось, когда я рефлекторно отмахнулась от вопроса. Эта игра очень азартная, ничего не замечаешь вокруг. Вопросы мешали мне играть. Я отмахнулась именно от вопроса. Когда я поняла, что я говорю, как это выглядит, я осеклась, потому что никогда в жизни я не могла такого иметь в виду. Я искренне прошу прощения, мне очень жаль, что так случилось. Надеюсь, что вы меня поймете", – произнесла грустным голосом Ольга.

Видео опубликовано SEREBRO (@serebro_official) Фев 10 2017 в 3:30 PST

Однако далеко не все поверили в раскаяние звезды. Потоки брани продолжили литься в ее адрес с прежней силой. И хоть Серябкина извинилась, многие комментаторы уверены: Максим Фадеев и его подопечные в Казахстане уже не заработают себе не только на квартиры и машины, но даже на чай.