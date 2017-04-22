Почему Темникова ушла из группы Serebro

Нумеролог пролила свет на причину ухода Елены Темниковой из группы Serebro. Специалист по числовым комбинациям уверен, что девушку выжили из коллектива.

Нумеролог считает, что солистка группы Ольга Серябкина и бывшая участница коллектива Елена Темникова обладают весьма непростыми характерами, и это не могло не отразиться в работе. Конфликт между двумя популярными певицами был неизбежен.

"Девушки родились с разницей в шесть дней и очень похожи друг на друга – обе фартовые, яркие. Темникова, в отличие от Серябкиной, большая труженица, но склонна пасовать – Ольга в коллективе довлела над ней, вот ей и пришлось уйти", – заявил нумеролог.

Пока девушки были в группе, Серябкиной, как пришедшей позже Темниковой, приходилось довольствоваться вторыми ролями, что ее не устраивало. "Она привыкла быть всегда главной. К тому же, обе на тот момент находились в периоде спада, вот и начались у девушек ссоры, которые Темникова не смогла вынести и покинула группу", – цитирует сайт Starhit специалиста по числам.

При этом, нумеролог вычислил, что Темникова страдает от комплексов и неуверенности в себе. "Елена родилась в "День энергичного защитника". Ее жизненный код – 369 347 – характеризует знаменитость как человека с заниженной самооценкой. С одной стороны, она личность справедливая, но с другой, если она в депрессии, своим деспотизмом способна обидеть окружающих", – заявил нумеролог.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Апр 1 2017 в 11:02 PDT

А Серябкина горделива и излишне амбициозна, а также категорична. "Она хороший друг, но до тех пор, пока ее окружение не поднимется по карьерной лестнице выше нее – радоваться чужим победам ей не так просто", – отметил специалист по числам.

отметим, что солистка группы Ольга Серябкина и бывшая участница коллектива Елена Темникова не общались с тех пор, как последняя покинула коллектив, однако Серябкина внезапно прервала молчание, поздравив экс-подругу с днем рождения в соцсети. Как писали Dni.Ru, сама Темникова несмотря на разногласия с продюсером Максимом Фадеевым и нынешним лидером коллектива Ольгой Серябкиной, давно простила обоих.