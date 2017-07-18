Пугачева публично расплакалась

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором Евгений Евтушенко читает стихи, посвященные Алле Пугачевой. Примадонна не смогла сдержать эмоций.

18 июля исполнилось бы 85 лет Евгению Евтушенко, который ушел из жизни в апреле. По этому поводу Максим Галкин обнародовал архивное видео, снятое несколько лет назад во время визита поэта в дом Примадонны.

В ролике можно увидеть фрагменты застолья, которое прошло в доме Галкина и Пугачевой. Шоумен запечатлел тот момент, когда Евгений Евтушенко читает вслух знаменитые строчки, посвященные Алле Борисовне.

"Я люблю тебя, русская Пьяф, соловьиха-разбойница и задавала, над могилой поэта притихшая, будто монашенка, Алла". Супруг певицы отметил, что она не хотела, чтобы Евтушенко читал свое стихотворение, однако это не остановило поэта, который проникновенно продекламировал произведение под названием "Алла". Все присутствующие были поражены талантом литератора.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 18 2017 в 3:32 PDT

"С утра вспоминали Евгения Евтушенко. Сегодня ему исполнилось бы 85. Делюсь с Вами кадрами, по-моему, пятилетней давности, когда он с женой был у нас в гостях. За столом также Михаил Задорнов. Евтушенко решил прочесть стихотворение, посвященное Алле. Алла напомнила, что оно ей не очень, на что Евгений Александрович сказал, что тоже это стихотворение не любит, но так его прочел, что… Дальше смотрите видео. Великий был человек и поэт", – отметил Галкин.

Примадонна была до глубины души тронута тем, насколько искренне поэт прочел свои строки. Алла Борисовна не единственная, кто пустил слезу. Сатирик Михаил Задорнов тоже не сразу пришел в себя после прослушивания стихотворения.

Фолловеры Максима Галкина вмести с ним почтили память Евгения Евтушенко и выразили слова благодарности за архивное видео с участием великого мастера слова. "Браво! Великий поэт с великими людьми!", "Какие замечательные гости приходят к вам в дом. Выставляете сюда почаще такие моменты – очень просим", "Максим, спасибо что делитесь с нами!" – прокомментировали публикацию пользователи социальных сетей.