Композитор Александр Зацепин о конфликте с Аллой Пугачевой

Александр Зацепин – личность без преувеличения легендарная. Это она написал музыку к фильмам "31 июня", "Женщина, которая поет", "Душа". "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", ""Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию". На "Славянском базаре в Витебске" состоялся его творческий вечер. там же с ним встретился и корреспондент Dni.Ru.

Ваш путь в музыку был сложным...

Когда я учился в музыкальную школе, никто не думал, чем это обернется. И родители, конечно, видели меня в будущем не композитором. Видимо, все изменилось в армии, где командиром взвода был Евгений Матвеев, будущий известный артист. Там я с ним выступали в самодеятельности. Потом меня перевели в ансамбль песни и пляски. А после службы я стал работать в филармонии, ездил на гастроли, аккомпанировал на рояле и игра на аккордеоне. Тогда же начал и сочинять музыку. В Алма-Ате, где жил в ту пору, решил поступать в музыкальное училище, но мне сказали, что можно сразу идти в консерваторию. Так и пошло.

Не могу не спросить про ваше сотрудничество с Аллой Пугачевой...

Мы познакомились в середине 70-х, когда у меня появилась собственная студия звукозаписи. И сделали вместе очень много – записали песни "Этот мир", "Волшебник-недоучка", "Песенка про меня". Но после выхода на экраны фильма "Женщина, которая поет", у нас случился конфликт. (В окончательном варианте фильма оказалось 9 песен: пять принадлежали Зацепину, четыре – мифическому Горбоносу, а на самом деле Пугачевой. Зацепин узнал об этом в конце ноября 1977 года, и ему это жутко не понравилось, ведь он хотел быть автором музыки всей картины – Прим. ред.) И потом мы долго не общались. Но сегодня все в прошлом. Алла выступала на моем юбилее в Кремле, пел мои песни в Юрмале. Я не скажу, что общаемся. Просто раз в год где-то видимся.

Сегодня сочиняете хиты?

Я давно не пишу песни. Для кого? Нет ни хороших поэтов, ни исполнителей. Таких, как Пугачева, их же больше нет, не рождаются. А в стол писать мне не интересно. Тем более, в сегодняшнем калейдоскопе песню очень трудно раскрутить, да и нет у меня таких денег. Не могу я ходить и кланяться, чтобы песню спел тот или иной артист – не в моем характере. Хотя работаю по-прежнему – теперь уже на компьютере.

А как относитесь к современной эстраде?

Она всегда развивается по синусоиде. И сегодня мы находимся в нижней точке. Не знаю, когда начнется подъем. Вот на западе – умер Майкл Джексон, и больше некого назвать. Так же и у нас – нет артистов, которых я бы мог выделить как-то.

Расскажите о ваших отношения с властью.

Когда в Госкино принимали фильм "Бриллиантовая рука", то устроили Гайдаю нагоняй. Мол, мало, что фильм криминальный, так еще и музыка под стать. Но Леонид Брежнев попросил прислать ему какую-то свежую комедию. И так ему наша комедия понравилась, что он попросил немедленно запустить ее на экраны, а мне прислали благодарность.

