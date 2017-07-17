Поведение Водонаевой отразилось на психике ее сына

Сын Алены Водонаевой вернулся из Швейцарии. По дороге домой из аэропорта бывшая звезда "Дома-2" записала свой диалог с ним и выложила в Сеть. Поклонники телеведущей шокированы тем, что рассказал ребенок.

"Я одной девочке подарил кошку, пенал и трусы женские. Просто так подарил. Купил за свои деньги. Эта девочка била меня, но она была красивая. Трусы я купил во время шопинга", - сообщил на камеру сын Алены Водонаевой. Судя по реакции красотки, эта информация стала для нее неожиданностью.

Удивлена была не только бывшая звезда телестройки, но и ее многочисленные подписчики. Однако их мнения по поводу рассказа мальчика разделились. "Единственный мужчина, который знает, что нужно девушкам", "Впервые за всю историю подписки пишу свой коммент. Алена, ты мегаженщина, за твоего парня девки будут батальоны войн друг на друга вести. Я б пошла. И за кошку, и за пенал, и, конечно, за трусы", "Не, ну а че? За свои же деньги! И красивая! Браво! Малыш молодец! Будешь покорителем женских сердец! Маме – отдельное спасибо! Вырастила не жлоба".

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июл 16 2017 в 10:23 PDT

Нашлись и те, кто обвинил Алену в распущенности, это якобы наносит ущерб психике Богдана. "Полуголая мама в трусах с откляченной задницей у зеркала, которая с утра до ночи фоткается нараскаряку, отразились-таки на психике сына. Женские трусы в шестилетнем возрасте – это слишком! Будущий Панин растет!" – ужаснулась одна из подписчиц.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июл 5 2017 в 6:34 PDT

Стоит отметить, что Водонаева нечасто выкладывает фото и видео сына. Она объясняет это тем, что у нее много недоброжелателей, и она хотела бы уберечь ребенка от их злых нападок. Напомним, 7 августа 2009 года Алена вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. Торжественная церемония проходила в Гагаринском ЗАГСе, приглашены были только самые близкие. 23 августа 2010 года Алена родила сына, а в конце 2011-го, еще будучи замужем, начала встречаться с бизнесменом Арсением Шаровым. Лишь в 2013 году Малакеев и Водонаева официально развелись.