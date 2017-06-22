Алена Водонаева о рождении дочери

Звезда реалити-шоу "Дом-2" снова планирует стать мамой. Dni.Ru выяснили, что сына она растит в строгости.

Алена Водонаева стала одной из победительниц ежегодной премии "Мама года". У нее растет шестилетний сын Богдан, которого красавица родила от бизнесмена Алексея Малакеева. "Богдан уже собирается разобрать статуэтку, думая, что это огромный алмаз", – рассказала Алена.

"Я строгая мама, – призналась она на церемонии. – Считаю, что ребенок не должен воспринимать родителей как друзей. Он должен понимать, что они старше, мудрее. Тогда будет и уважать, и прислушиваться. У моего сына есть четкий распорядок, режим. Это стимулирует".

Водонаева против того, чтобы баловать детей. Сама она воспитывалась в строгости, поэтому смогла многого добиться и стала интересной и яркой личностью.

"Я бы очень хотела родить еще и дочь, чтобы у моего сына была сестра", – призналась Алена, не уточнив, когда может произойти это радостное событие. Желающих стать отцом ее дочери, конечно, множество. Да и Водонаева славится любвеобильностью – мужчины падают к ногам этой знойной красотки.

enter; width:100%;"> Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июн 21 2017 в 6:08 PDT

Сообщалось, что в разное время у Алены Водонаевой были романы с участниками "Дома-2" Степаном Меньщиковым и Маем Абрикосовым, стриптизером Антоном Потаповичем, бизнесменом Арсением Шаровым, петербургским тусовщиком Славой Пантеровым, владельцем агентства недвижимости Юрием Анде, татуировщиком Антоном Коротковым, гонщиком Артемом Маркеловым (он младше на 12 лет). Теперь ей приписывают связь с музыкантом Алексеем Косинусом.