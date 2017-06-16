Киркоров публично отругал Дубцову

Ирине Дубцовой досталось от Филиппа Киркорова прямо на светской тусовке. Певица сама рассказала, почему стала объектом недовольства поп-короля.

В одном из заведений Москвы состоялась презентация клипа "Давай, Россия!", посвященного чемпионату мира по футболу в 2018 году. На мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей: Елена Север, Зара, Александр Ревва, Тимати, Ирина Дубцова, Филипп Киркоров и многие другие.

Так, Ирина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram несколько фотографий и видеозапись с тусовки. А еще певица сообщила, что стала объектом недовольства Филиппа Киркорова. "отругал меня за "губки уточкой" 😂", – сообщила Дубцова в подписи к одной из публикаций.

Интересно, что подписчики Ирины поддержали Филиппа. "И правильно сделал", "Хоть уточкой, хоть как.. Красотка", "Ну да, красотка, но эти губы дудочкой так надоели!!", "Король...) имеет право", "Тоже считаю ,что не нужны вам губки уточкой😉", "И правильно сделал, Вы бесконечно талантливая и красивая женщина, мне кажется, создаете не совсем верное о себе мнение", – прокомментировали фото подписчики.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Июн 15 2017 в 12:32 PDT

Отметим, что Ирина Дубцова и Филипп Киркоров дружат на протяжении нескольких лет. В недавнем интервью певица рассказала: "Часто бываем вместе на гастролях, секретничаем периодически. Он знает даже больше, чем я хотела бы, чтобы он обо мне знал".

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Июн 15 2017 в 1:40 PDT

Для Киркорова Дубцова написала не одну песню. Их сотрудничество началось с композиции "Сердце в 1000 свечей", в котором певец выразил эмоции от разрыва с Аллой Пугачевой. Пишет Ирина и для других артистов.

"Очень многие песни я пишу под конкретного человека, как, например, песню "Не сходи с ума" Тимати. Мало кто знает, что я имею к ней отношение, но на самом деле я – автор. Такую песню я не смогла бы написать для себя. А вообще, все артисты исполняют мои песни прекрасно, поэтому мне не жалко их отдавать", – призналась Ирина.