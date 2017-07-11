Достоинство Гарика Харламова произвело фурор

Гарик Харламов опубликовал фотографию, на которой заснят еще ребенком. Снимок произвел фурор среди фанатов артиста.

Детские фотографии знаменитостей неизменно имеют успех среди их многочисленных поклонников. Не стал исключением и звезда Comedy Club Гарик Харламов. Юморист опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram раритетное фото, на котором запечатлен мальчиком, облаченным в белую рубашку и черный галстук и клетчатую жилетку.

Подписчики пришли в неописуемый восторг от юного Гарика. "О,Мой Бог,что за мужчина!😀А улыбка Джаконда😂", "😂смешной с детства !", "маленький злодей!!!!", "На пацана похож из фильма "Один дома"", "Ааааааааа.....я не могу ржака", "Мальчонка такой уже с намеком на "комеди клаб" 😉", "Зачетная фотка. Судя по улыбке -ты только что обожрался шоколадных конфет!!!😁" – прокомментировали снимок фанаты.

Впрочем, сам Харламов в подписи к фотографии обратил внимание поклонников на свою прическу. "Прикольная прича у меня была когда -то ))" – написал юморист. Подписчики практически в один голос дали понять, что волосы являются несомненным достоинством у Гарика.

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) Июл 10 2017 в 9:22 PDT

"Элвис", "Джон Траволта", "Прикольная грива", "вот это волосы!!! Класс!!!! Шикарные!!! О таком объеме мечтаю всю жизнь! а то три пера в два ряда(((((", "Гребень знатный, полюбому от девчонок отбоя не было", – оценили прическу юного Харламова поклонники.

Впрочем, отбоя от "девчонок" и не только у него не было с того самого момента, как Гарик получил популярность в Comedy Club. По признанию самого артиста, от успеха в возрасте 20 лет у него даже началась звездная болезнь. "я вообще берегов не видел, звездил по-черному, потом как-то пришел в себя", – признался Харламов, которого недуг мучил на протяжении пяти лет.