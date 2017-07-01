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Из прощания с Олегом Яковлевым устроили светскую тусовку

Андрей Григорьев-Аполлонов с женой Марией (в центре) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На Троекуровском кладбище столицы простились с экс-солистом "Иванушек" Олегом Яковлевым. Однако дня некоторых траурная церемония оказалась возможностью встретиться с друзьями или поглазеть на знаменитостей.
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Около 12:00 у дома-некрополя на Троекуровском кладбище начали появляться друзья и поклонники Олега Яковлева. "Стоянка заполнилась "Mercedes", "Lexus", BMW. Из дорогих иномарок выходили дамы на шпильках и в коротких юбках с уложенными локонами, мужчины в строгих черных костюмах. Светский траур во всей красе", – так описала происходящее корреспондент "МК", побывавшая на прощании с певцом.

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Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

Первым из коллег покойного приехала бывшая солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова. Девушка часто оглядывалась, пытаясь высмотреть знакомых, однако никого так и не увидев, решила пообщаться с журналистами. "Я с ним, честно говорят, последние лет 10 близко и не общалась. У всех своя жизнь. У меня семья, дети, я не часто выбираюсь на светские вечеринки", – призналась Ксения.

Чуть позже подъехал солист "Иванушек" Андрей Григорьев-Апполонов. В руках он нес огромный букет пионов. Певца сопровождали неизвестные девушки и несколько молодых мужчин. Проход артисту расчищала охрана.
В это время на ступеньках дома-некрополя собрались фанаты Яковлева. Их было немного – около 50 человек. Примечательно, что все поклонники были примерно одного возраста – от 35 до 40 с небольшим. В трауре были немногие. Большинство заявились на проводы любимого певца в спортивных шортах, джинсах. Единицы надели майки с портретом Яковлева. Почти все держали в руках увядшие хризантемы или гвоздики.
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Публикация от ТРК "Звезда" (@zvezdanews)

"Скорбели не все. Плакали и вовсе единицы. Ощущения были странные. Казалось, что народ собрался скорее полюбопытствовать и поглазеть на звезд, нежели проститься с музыкантом", – отметила журналистка "МК".
В зал прощания первыми пропустили звезд. Их было совсем немного – коллеги по "Иванушкам" Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев с женой и сыном, продюсер Игорь Матвиенко, певица Катя Лель, да телеведущий Александр Олейников. 
По самый конец появилась Анна Семенович. Певица сильно огорчилась, что ее никто не встречал. "Звезд, наверное, должны через вип-вход пускать? Или мне со всеми проходить", – раздраженно заявила Семенович. Охрана тут же расступилась и проводила артистку в зал.
Траурная церемония проходила за закрытыми дверями. Пропускали только друзей и близких знакомых умершего. Только когда все звезды простились со своим другом охрана начала пускать фанатов, запретив при этом видео и фотосъемку. Поклонники проходили по 15 человек, возлагали цветы, касались гроба и быстро выбегали на улицу.
Все это время рядом с гробом сидели и стояли родные Яковлева. На их фоне выделялась гражданская жена музыканта – в огромных темных очках, в кепке, надвинутой на глаза, кофте с капюшоном, и укутанная в плед. В зале было душно, но женщину трясло.
Александра Куцевол у гроба Олега Яковлева Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
После церемонии прощания, двери в траурный зал снова заперли. Началось отпевание, которое длилось минут 40. Затем представители шоу-бизнеса вышли на улицу. Они просто стоили и курили, о чем-то разговаривали. "Ни слез, ни истерик я не заметила. Траур выдавали лишь черные одежды", – отметила корреспондент. 
Вскоре все стали расходится, при этом целоваться и улыбаться. Уходя они говорили "Увидимся","Ну что, до следующей недели. А то мне в ближайшие дни никак не выбраться", "Рад был встречи", "Я побежала, а то итак задержалась прилично".
Когда перед домом-некрополем почти никого не осталось вышла супруга Яковлева Александа Куцевол. Женщину несли под руки, идти сама она уже не могла. Саша накинула на голову плед, закрыла лицо. За ней вынесли портрет покойного Олега.
Автор: Алёна Нестерова1 июля 2017, 21:44
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