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Григорьев-Апполонов разрыдался у гроба Яковлева

Григорьев-Апполонов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На Троекуровском кладбище Москвы прошла церемония прощания с певцом, экс-солистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым. На траурном мероприятии присутствовали сотни людей, многие не смогли сдержать слез.
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Попрощаться с другом пришли и участники группы "Иванушки International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. Они провели плечом к плечу с Олегом Яковлевым около 15 лет.

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Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

"Мы с Олежкой прошли очень сложный, но интересный путь творческий и жизненный, путь, который сближает. Хоть вы и прекрасно понимаете, что коллектив это семья, где есть ссоры и обиды. Когда Олежка ушел (начал сольную карьеру), я был рад за него, что у него все получается. Как гром среди ясного неба я узнал, что он в больнице. Олежка, я тебя люблю, Царствие тебе небесное", – едва сдерживая слезы произнес Кирилл Андреев.

Третий "Иванушка" Андрей Григорьев-Апполонов не мог сдержать эмоций у гроба друга. Когда настала его очередь произносить речь, Андрей несколько раз прерывался, чтобы унять слезы. Он рассказал о сложном творческом пути Олега, отметив, что тот всегда стремился душой к искусству.

"Олег стал настоящим артистом, настоящим "Иванушкой". Мне кажется, что все, что он должен был сделать в жизни, он сделал. Олежка молодец, он и коллектив спас – я не знаю, кто еще мог бы быть 15 лет с сумасшедшими мной и Кириллом (Андреевым), он и сам стал Артистом с большой буквы", – цитирует РИА Новости Григорьева-Апполонова.

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Публикация от ТРК "Звезда" (@zvezdanews)

Церемония прощания началась в 12:00 и длилась несколько часов. Друзья, коллеги, родственники и просто поклонники несли цветы любимому артисту и товарищу. Мало кто мог сдержать слезы, останавливаясь возле гроба. Каждому было что вспомнить об Олеге Яковлеве. Всю церемонию у гроба простояла гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Александра Куцевол. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Олег Яковлев будет кремирован, после чего его прах захоронят на Троекуровском кладбище. Певец умер 29 июня, рано утром. По разным данным, причинами смерти артиста, который несколько дней находился в реанимации, стали остановка сердца, отек легких на фоне цирроза печени, двусторонняя пневмония.

Автор: Алёна Нестерова1 июля 2017, 16:49
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