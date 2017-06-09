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Плачущая Татьяна Навка взволновала россиян

Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка предстала на рекламном постере своего ледового шоу “Руслан и Людмила” плачущей. Взволнованные поклонники олимпийской чемпионки, сыгравшей главную героиню сказки, отметили, что она невероятно хороша на этом фото.
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По мнению россиян, сложно было подобрать более подходящую кандидатуру на роль Людмилы. Дивными, сказочно-зелеными глазами и улыбкой Навки в стиле Джоконды можно любоваться вечно, считают фанаты.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

"Счастье в том, чтобы находить новые идеи, ставить новые цели, покорять новые вершины, когда, казалось бы, уже добился всего, о чем только можно мечтать", – подписала афишу своего мюзикла на льду Татьяна.

В этот проект, созданный на основе творения Александра Сергеевича Пушкина, Навка вложила всю себя без остатка. "Сегодня наконец-то я могу поделиться с вами. Все мои мысли, силы и эмоции отданы подготовке моего собственного ледового шоу-сказке “Руслан и Людмила”, которое будет проходить в Москве, во дворце спорта “Мегаспорт” с 23 декабря по 7 января", – сообщила всемирно известная фигуристка.

Супруга пресс-секретаря президента добавила, что билеты можно приобрести уже сейчас. "Пока это все, что я могу рассказать, но я обещаю держать вас в курсе", – пообещала Татьяна, а заинтригованные подписчики принялись обсуждать будущее шоу и его главную звезду. Поклонники Навки уверены, что она заткнет за пояс других мастеров спектаклей на льду Илью Авербуха и Евгения Плющенко. В роли Руслана зрители ожидают увидеть бессменного партнера спортсменки Романа Костомарова.

"Переплюньте Плющенко! Очень за Вас рада!", "Браво! Наша русская классика! Что может быть интереснее для широкой аудитории от мала до велика!!! Поздравляем!!!", "Авербух наверное зуб точит?", "Ух ты , ждем Романа в роли Руслана ❤❤", "Таня, зовите Рому на главную роль, невозможно представить другого Руслана, да и Рома без вас отирается у Ильи на ролях второго плана в Рид", – обратились к Навке поклонники.

Изображение Татьяны на постере многих привело в восхищение. "Танюша, Вы очень талантливая и красивая!!! Удачи Вам во всем!!! Я и моя семья очень Вас любим!!!", "Очень красивая!!! Ждем шоу!!!!", "Потрясающая Навка! Неотразимая и непобежденная! Ну вот как она это делает??? Есть ли границы ее дарования?! Откуда черпает силы свои?! Божий промысел.... Богом поцелованная... Ангельское терпение и трудолюбие... Пусть всегда будет СВЕТ на Вашем ПУТИ !!!!", "Да-да Вы – Людмила настоящая!!!!!!!!! Классный образ. Такая и должна быть по сказке.....", "Настоящая Людмила, как из русской сказки!!!", "Вот эта магическая фотография, как ничто точно отражает Вас. В Вас столько магии!!! И совсем необязательно иметь внешность всяких Барби, потому что они крайне редко бывают счастливы. А в Вас есть то, что завораживает, вдохновляет, влюбляет раз и навсегда", – восторгаются пользователи Сети, довольные тем, что Навка продвигает в массы бессмертную российскую классику.

Автор: Иннокентий Звездинский9 июня 2017, 15:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Костомаров кричит из-за Навки

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