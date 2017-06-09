Плачущая Татьяна Навка взволновала россиян

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка предстала на рекламном постере своего ледового шоу “Руслан и Людмила” плачущей. Взволнованные поклонники олимпийской чемпионки, сыгравшей главную героиню сказки, отметили, что она невероятно хороша на этом фото.

По мнению россиян, сложно было подобрать более подходящую кандидатуру на роль Людмилы. Дивными, сказочно-зелеными глазами и улыбкой Навки в стиле Джоконды можно любоваться вечно, считают фанаты.

"Счастье в том, чтобы находить новые идеи, ставить новые цели, покорять новые вершины, когда, казалось бы, уже добился всего, о чем только можно мечтать", – подписала афишу своего мюзикла на льду Татьяна.

В этот проект, созданный на основе творения Александра Сергеевича Пушкина, Навка вложила всю себя без остатка. "Сегодня наконец-то я могу поделиться с вами. Все мои мысли, силы и эмоции отданы подготовке моего собственного ледового шоу-сказке “Руслан и Людмила”, которое будет проходить в Москве, во дворце спорта “Мегаспорт” с 23 декабря по 7 января", – сообщила всемирно известная фигуристка.

Супруга пресс-секретаря президента добавила, что билеты можно приобрести уже сейчас. "Пока это все, что я могу рассказать, но я обещаю держать вас в курсе", – пообещала Татьяна, а заинтригованные подписчики принялись обсуждать будущее шоу и его главную звезду. Поклонники Навки уверены, что она заткнет за пояс других мастеров спектаклей на льду Илью Авербуха и Евгения Плющенко. В роли Руслана зрители ожидают увидеть бессменного партнера спортсменки Романа Костомарова.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Июн 8 2017 в 10:15 PDT

"Переплюньте Плющенко! Очень за Вас рада!", "Браво! Наша русская классика! Что может быть интереснее для широкой аудитории от мала до велика!!! Поздравляем!!!", "Авербух наверное зуб точит?", "Ух ты , ждем Романа в роли Руслана ❤❤", "Таня, зовите Рому на главную роль, невозможно представить другого Руслана, да и Рома без вас отирается у Ильи на ролях второго плана в Рид", – обратились к Навке поклонники.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Май 11 2017 в 11:14 PDT

Изображение Татьяны на постере многих привело в восхищение. "Танюша, Вы очень талантливая и красивая!!! Удачи Вам во всем!!! Я и моя семья очень Вас любим!!!", "Очень красивая!!! Ждем шоу!!!!", "Потрясающая Навка! Неотразимая и непобежденная! Ну вот как она это делает??? Есть ли границы ее дарования?! Откуда черпает силы свои?! Божий промысел.... Богом поцелованная... Ангельское терпение и трудолюбие... Пусть всегда будет СВЕТ на Вашем ПУТИ !!!!", "Да-да Вы – Людмила настоящая!!!!!!!!! Классный образ. Такая и должна быть по сказке.....", "Настоящая Людмила, как из русской сказки!!!", "Вот эта магическая фотография, как ничто точно отражает Вас. В Вас столько магии!!! И совсем необязательно иметь внешность всяких Барби, потому что они крайне редко бывают счастливы. А в Вас есть то, что завораживает, вдохновляет, влюбляет раз и навсегда", – восторгаются пользователи Сети, довольные тем, что Навка продвигает в массы бессмертную российскую классику.