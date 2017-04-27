Навка о неприличном фото Пескова: Я знаю, что многие завидуют

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка украсила собой эфир "Первого канала", появившись в эфире шоу "Вечерний Ургант". Чемпионка высказалась о неприличном фото мужа из бани, заявив, что многие ей завидуют.

Передача получилась веселой, Татьяна и Иван много смеялись, обсуждая разные темы. Самое большое оживление в зале вызвал снимок фигуристки из бани, где ее обнимает полуобнаженный муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На семейном фото помимо супругов запечатлены многие представители большой семьи: дочь Навки от первого брака Саша Жулина, дети Пескова от предыдущих отношений, общая дочь Татьяны и Дмитрия Надежда и другие.

В свое время этот кадр наделал много шуму в Сети. Некоторые пользователи интернета посчитали его провокационным и слишком уж откровенным. Мол, негоже правой руке Владимира Путина позировать в таком виде – в одном полотенце.

"Я не могу не показать эту фотографию и не попросить ее прокомментировать. Есть вещи, которые... Я не могу, чтоб они прошли мимо нашей передачи..." , – сказал Ургант и продемонстрировал зрителям снимок.

Пока Татьяна хихикала, Иван продолжил шутить: "Я так понимаю, что это новая традиция, которую ты привнесла в большую семью. Это традиция – фотографироваться полуголым на фоне живописи".

Традиционный банный вечер, вся семья в сборе . И это все наши дети������ Их очень много, но это так здорово ��‍��‍��‍����‍��‍��‍����‍��‍��‍�� #peskovfamily #огромнаясемья Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Апр 2 2017 в 11:35 PDT

Навка подтвердила догадку телеведущего. "Да, действительно, это традиция, которую я привнесла в нашу прекрасную, огромную семью. Мы собрались все вместе. И это был повод, чтобы сфотографироваться на память", – объяснила Ивану Татьяна.

Далее телеведущий заострил внимание публики на распаренном после бани Пескове. "Ну, говори дальше про торс", – поддразнила Урганта Навка. "Я могу говорить об этом часами", – признался Иван. "Я знаю, что многие завидуют", – с довольным видом отметила фигуристка. "Я знаю лично людей, которые говорят: "Дмитрия Сергеевича торс бы мне". Действительно он невероятный. Я жалею, что он на пресс-конференции так не может выйти", – сообщил Ургант, вызвав приступ хохота в зале.