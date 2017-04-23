Откровенное декольте Навки произвело фурор

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка устроила вечеринку в честь своего 42-летия. На празднике спортсменка появилась в воздушном розовом платье с откровенным декольте. Наряд Навки оценили не только гости, но и многочисленные поклонники, ведь снимки с вечеринки уже попали в Instagram.

Для празднования дня рождения фигуристка выбрала один из ресторанов на Патриарших прудах. В списке гостей были самые родные и близкие: муж Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой, Максим Галкин с Аллой Пугачевой, Юдашкины, певица Жасмин, актриса Алика Смехова, Анна Семенович и многие другие.

С Днем Рождения дорогая @tatiana_navka !!! Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina) Апр 22 2017 в 11:52 PDT

Однако Навка выделялась среди звездных гостей. Ее зефирно-розовое платье было видно издалека. Наряд просто восхитил многочисленных поклонников фигуристки. "Навка шикарна конечно", – прокомментировал один из пользователей Сети фото с вечеринки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). "Красивые! Навка здесь особенно хороша! Цвет платья -восторг", – отметил другой.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Апр 22 2017 в 11:39 PDT

Отметим, что 42 года Татьяне Навке исполнилось еще 13 апреля. Однако из-за занятости она смогла устроить вечеринку только спустя десять дней.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Апр 22 2017 в 10:40 PDT

Неудивительно, что работа у фигуристки оказалась на первом месте. Ранее журналистам стали известны суммы доходов Навки и Пескова. Оказывается, олимпийская чемпионка получает в десять раз больше супруга.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Апр 23 2017 в 2:55 PDT

Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля, Дмитрий Песков в 2016 году заработал 12,8 миллиона рублей. Супруга пресс-секретаря, главная звезда шоу "Ледниковый период" Татьяна Навка, принесла в семью 120,8 миллиона рублей.