Кормилицы накинулись на ошарашенного Галкина

Во время велопрогулки ведущий зашел в ближайшую гостиницу, чтобы выпить кофе. Остаться незамеченным артисту не удалось. Поклонницы не давали Галкину прохода.

"Катался на велосипеде. Зашел в гостиничный бар за тонизирующим, а там – участники какой-то международной конференции. Стали просить селфи, еще кто-то подошел, а потом еще и еще. Тут я сообразил заснять эту сцену. В итоге они снимали на телефоны меня, а я – их, благо руки у меня длинные", – написал в своем Instagram пародист.

По признанию Галкина, он получил заряд позитива на весь день и именно в этот момент понял, как любит свою профессию. В отличие от коллег по цеху, муж Примадонны рад тому, что незнакомые люди подходят и выражают свое признание.

"Как же это здорово, когда незнакомые люди тебе рады! Да и разве можно их считать незнакомыми? По крайней мере для них, будучи человеком публичным, обращаясь к ним со сцены и с экрана, ты за долгие годы становишься своим. И они, в свою очередь, постепенно приближаются к тебе", – пояснил шоумен.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 6 2017 в 2:12 PDT

Артист уверяет, что никогда не просил ни денег, ни наград, ни званий у государства, считая это все бессмыслицей. "Уж простите за высокопарность, мое главное звание – это Ваше зрительское отношение ко мне. Конечно, все проходит, а уж слава мирская - всенепременно. Но какое счастье наслаждаться тем мигом, когда ты еще нужен!" - признался юморист.

Галкин считает, что именно публика помогла ему в поисках творческой индивидуальности. Ведущий поблагодарил всех, кто, покупая билеты на концерт, тем самым "кормит" его, и признался, что ему нравится общаться с поклонниками.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 3 2017 в 11:37 PDT

"Все эти годы я получаю огромное удовольствие от общения со зрителями, и с каждым годом возрастает ответственность перед Вами: не подвести, не разочаровать, быть на уровне Ваших чаяний и в какой-то момент не взревновать Вас к тем талантам, которые неминуемо придут на смену", – написал Галкин. Всем артистам ведущий порекомендовал ценить момент и не полагать ошибочно, что слава будет вечной.