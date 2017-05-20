Мать детей Галкина похожа на жену Михалкова

68-летняя певица с бантиком выглядит как подросток. Поклонники в восторге от образа.

Каждый выход в свет Аллы Пугачевой становится событием. Поклонники ждут, чем удивит певица на этот раз. И она не подводит.

"Едем на вечеринку в стиле 90-ых. Алла по этому случаю надела свой легендарный бант", – с таким комментарием опубликовал на своей странице в социальной сети фото Максим Галкин. На нем – джинсовая куртка. На жене – красный пиджак и черное в белый горох шелковое платье. Добавляет молодежный образ черный бант.

С этим аксессуаром Примадонна очень похожа на жену актера и режиссера Никиты Михалкова. Кажется, что она с бантиком даже спит. И без него Татьяну Михалкову, кажется, не видели в свете.

У Пугачевой отношение к бантикам особое. Она вспоминала в одном из интервью, как пела перед ликвидаторами на Чернобыльской АЭС: "Мне сказали выступать в шапке, я отказалась, повязала огромный бант, чтобы прикрыть голову. За этот бант меня потом ругали отдельно. Нам сказали всю одежду, в которой мы выступали, дома немедленно сжечь".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Май 20 2017 в 8:09 PDT

С тех пор банты добавляли кокетливости ее образу на "Рождественских встречах" и во время съемок программы "Фактор А". Сегодняшнее фото с бантиком всего за час собрало 17 тысяч отметок "нравится. "Подростки", "Мама и сын", "Очень похожи друг на друга – губы, зубы и носы", "Алла выглядит моложе, чем она была в сами "90-e", "Похоже это Кристина загримировалась под Аллу", – восторгаются подписчики.

