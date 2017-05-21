Галкин раскрыл главный секрет похудения

Звезда российской сцены Максим Галкин поделился со своими подписчиками в Instagram главным секретом изменений в свой внешности. Оказалось, чтобы привести тело в форму ему не потребовалось заниматься фитнесом.

Муж королевы российской эстрады Аллы Пугачевой не устает удивлять поклонников переменами, причем раз за разом в лучшую сторону, в своей внешности. Теперь многие фанаты мечтают вызнать рецепт, благодаря которому Максим Галкин похудел и продолжает поддерживать форму.

Приоткрыл завесу тайны артист для своих подписчиков в Instagram. "Никакого фитнеса не надо – прыжки с радостной 18-килограммовой нагрузкой! 😅(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он под видео, на котором прыгает на батуте, держа на руках сына. "Любимая фраза Гарри на батуте: "И песенки пою!", – добавил он.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Май 21 2017 в 2:15 PDT

Столь трогательное сообщение не могло не затронуть струн души подписчиков Максима Галкина. "Супер Папа! Папа сам еще маленький", "Какое счастье видеть такие кадры!!!🎈🎈🎈❤️", "Мальчишки расслабляются ))))", "Клевые!🙂🙂🙂👍👍👍", – не уставали они умиляться.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 19 2017 в 9:02 PDT

Примечательно, что об отсутствии в доме зоны для занятия силовым спортом Максим Галкин говорил и раньше. "Спортивного зала нет. Бассейн есть. Зона спа, где есть и массажный стол, кресло для педикюра", – в интервью "Комсомольской правде" рассказывал он.

Артист признался, что без тренера тренажеры превращаются для него в бесполезные предметы. "В Новых Черемушках, еще на родительской квартире, у меня стоял велотренажер. Кроме того, как на нем сушилось белье, он никак не использовался", – отметил Галкин. Хотя бассейн он все же использует по назначению.