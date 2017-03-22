Эксперт: Джигурда только косит под дурака

Независимый юрист Александр Разумовский прокомментировал новый скандал, в который влип Никита Джигурда. По мнению эксперта, эпатажный артист только прикидывается дураком.

Вокруг Никиты Джигурды разгорелся новый скандал. Артист вдрызг разругался со своим бывшим директором Антониной Саврасовой, которому не понравилось, что она без его ведома общалась с представителями прессы. Та, в свою очередь, заявила журналистам, будто бы Джигурда подделал завещание своей покойной подруги Людмилы Браташ.

Репортеры поинтересовались у независимого юриста Александра Разумовского, что может грозить Никите Джигурде за подделку завещания (в случае, если это будет доказано). По словам эксперта, за мошенничество эпатажному артисту грозит до десяти лет тюрьмы. "Но в случае с Джигурдой доказать подделку документа нельзя – ввиду невозможности проведения экспертизы. Однако можно собрать доказательную базу мошеннических действий на основе свидетельских показаний. Троих свидетелей будет достаточно", – сообщил Разумовский.

По словам юриста, если Саврасова заявит в суде, что Джигурда признавался ей в подделке завещания, суд примет эти свидетельские показания. "И все-таки поддельное завещание в данном контексте рассматривается как инструмент для попытки совершить мошенничество. Попытка может наказываться уголовно – только срок лишения свободы будет раза в два меньше. Все зависит от следователей", – отметил юрист.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Мар 18 2017 в 5:26 PDT

Если Никита вдруг заявит, что психически нездоров (а такие проблемы артисту приписывают регулярно), то ему будет назначена психиатрическая экспертиза. "Нередко и люди с психическими отклонениями бывают дееспособными, и суд признает их виновными в совершении умышленных преступлений. А мое субъективное мнение: Джигурда только косит под дурака... Светлана Романова (сестра Людмилы Браташ. – Прим.ред.), конечно же, получит наследство при том раскладе, который имеется на сегодняшний день, – ситуация развернулась в ее пользу", – цитирует Александра Разумовского сайт "Комсомольская правда".