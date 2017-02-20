Задорнов смеется над сбежавшей Максаковой

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов высмеял оперную певицу Марию Максакову. Очередную порцию свежих шуток юморист опубликовал в соцсети.

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Артист не смог пройти мимо новости о наличии у оперной певицы и депутата Госдумы немецкого гражданства. Таким образом Людмила нарушила российское законодательство, которое запрещает парламентариям быть гражданином другой страны, то есть попросту соврала. "Какой голос у оперной певицы Максаковой? – После лжи по поводу второго гражданства, немеццо-соврано", – пошутил Задорнов.

Объектом иронии Михаила Николаевича стал и побег Марии Максаковой в Незалежную. "В то время как беженцы стремятся в Германию, Мария Максакова – первый гражданин Германии, сбежавший на Украину", – констатировал артист.

Также сатирик порадовал поклонников порцией свежих шуток про нового президента США Дональда Трампа. "В Голливуде планируют съемки фильма про нового президента США. Рабочее название картины – "На 50 оттенков светлее", "Трамп обещал вернуть величие бренду Made in USA. Лучше бы он для начала последовал лозунгу Yankee Go Home!" – сострил Задорнов.

"Украинские власти заявили, что Исаакиевский собор принадлежит Украине, так как в его названии корень – "киевский", "Волшебные слова для роста денежного дерева: крекс, фекс, пекс. Волшебные слова для развала ЕС: брексит, фрексит, гермексит", – продолжил потешаться юморист.

Напомним, скандал с участием оперной певицы разгорелся в начале прошлой недели. Оказалось, что дива сбежала на Украину вместе со своим мужем, также бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.