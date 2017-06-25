Звезда "Дома-2" набросилась на бывшего священника

Роман Тертишный, известный зрителям шоу "Дом-2" как Май Абрикосов, раскритиковал пришедшего на телестройку бывшего священника, а также руководство программы, позволившее ему остаться. Он признался, что не понимает мотивов мужчины.

Одна из самых рейтинговых программ на российском телевидении – "Дом-2" – прославилась благодаря регулярным скандалам с участниками телестройки. Зачастую они начинаются из-за того, что наружу всплывает прошлое обитателей шоу.С завидным постоянством возникают бездоказательные или же подкрепленные какими-нибудь фактами обвинения в работе в сфере сексуальных услуг, съемках в фильмах для взрослых и даже в перемене пола. Однако очередная интрига заставила удивиться даже искушенных зрителей.

Пользователи Сети утверждают, что новый участник телестройки Вальтер Соломенцев раньше работал в церкви. В подтверждение своих слов они приводят фотографии мужчины в рясе, а также положительные отзывы прихожан. Сообщается, что Вальтер, настоящее имя которого якобы Василий, служил в одном из храмов Ростовской области.Такой поворот смог удивить не только аудиторию "Дома-2", но и его бывших участников.

Резко высказался в отношении бывшего священника Роман Тертишный, известный всей стране как Май Абрикосов. "Ноги моей не будет в том месте, где богохульство! Вероятно, "Дом-2" настолько исчерпал себя и погрузился во тьму, что готов использовать в своих рейтинговых погонях священника, пусть даже бывшего", – цитирует StarHit экс-участника телестройки.

enter; width:100%;"> Публикация от Роман Тертишный (@tertishnyi_official) Май 28 2017 в 11:56 PDT

"Из-за таких, как отец Василий, между прочим, вся церковь подпадает под осуждение и недоверие", – уверен он. Он признался, что не может понять мотивов бывшего священника, который решился пойти на такой шаг. Да и свое участие в телестройке Май Абрикосов считает ошибкой.

"Сейчас работаю, пишу на заказ тексты, статьи, занимаюсь рекламой, разрабатываю собственные проекты. И всячески сторонюсь скандальной славы, которой нахватался на реалити-шоу, чураюсь страшнее проказы", – рассказал бывший участник "Дома-2".