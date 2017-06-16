Ведущий "Дома-2" решился на смену пола
Говорят, ремонт – это одно из самых тяжелых и даже страшных испытаний в жизни человека. Непросто видеть свой дом в разрухе и бороться с дурнотой из-за резкого запаха краски, а если еще и с рабочими не повезло, то совсем тоска.
Однако прошедший через "Битву экстрасенсов" чернокнижник Влад Кадони неплохо справляется и даже находит вдохновение для креатива. Ведущий "Дома-2" не соглашается на первый попавшийся дизайн помещений в своем жилище.
Маг скрупулезно подбирает для своей крепости все лучшее, даже если речь идет о смене покрытия для полов. В этом вопросе Влад открыт для экспериментов. Кода ему не понравилось первое дизайнерское решение, а потусторонние силы, судя по всему, не помогли советом, телеведущий решил обратиться за помощью к своим многочисленным подписчикам.
Кадони опубликовал в Instagram видео из магазина стройматериалов. "В общем решил еще одну комнату менять в плане пола)", – сообщил ясновидящий. Для этого ему пришлось выкроить время и поехать в крупную торговую точку, где глаза разбегаются от всевозможных вариантов напольных покрытий, разложенных на прилавках.
Так как ведущий "Дома-2" позиционирует себя как черного мага, его интересуют только темные оттенки. Белый цвет он считает непрактичным. "Как вы думаете чего выбрал?" – заинтриговал поклонников Кадони, дав множество вариантов ответов: ламинат, паркет, виниловый пол, паркетная доска, массивная доска, пробковый пол, инженерная доска.
Своим вопросом Влад спровоцировал жаркие споры в комментариях. Подписчики не согласились с телезвездой по поводу непрактичности светлых покрытий и попытались отговорить его от использования черных материалов.
"Темный вообще не практичный: вся пыль видна, замучаешься оттирать, а вот белые, наоборот, практичные и двери и полы!!", "согласна, белые двери и пол себя показали отлично)", "Темные не надо. Не практично и пыль видна и царапины", "я тоже люблю темный пол) но за темным уход сложнее, чем за светлым", "Темный пол сложнее в плане уборки и отпечатков босых ног, видны царапины. Тем более у Вас кошки, тоже видны пятнышки. Гибкий ламинат – отличная вещь) не разбухает от воды, не бывает сколов. Хоть нож роняй нет царапин", "Влад, по личному грустному опыту! темный пол – это красиво, не спорю, но это жутко раздражает ухаживать за ним! это постоянная пыль, которая видна почти сразу после влажной уборки, и со временем начинают виднеться царапины от чемоданов или просто от передвижения мебели💩", – просветили своего любимца неравнодушные фанаты.
Другие, напротив, поддержали выбор Кадони: "У меня такой черный пол в спальне. Пыли не видно вообще! В сочетании с белыми стенами, шикарно", "У меня черный, и пыль не видна", "Владик, бери черный.✌".
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